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Психологи рассказали, как правильно загадывать желания в Новый год - РИА Новости, 31.12.2022
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Психологи рассказали, как правильно загадывать желания в Новый год
Психологи рассказали, как правильно загадывать желания в Новый год - РИА Новости, 31.12.2022
Психологи рассказали, как правильно загадывать желания в Новый год
Новогодние желания надо загадывать правильно, можно записать желание на бумажку, сжечь, а потом выпить шампанское с пеплом, но также нужно соблюдать и другие... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:51
2022-12-31T11:53
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общество
новый год
психология
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Новогодние желания надо загадывать правильно, можно записать желание на бумажку, сжечь, а потом выпить шампанское с пеплом, но также нужно соблюдать и другие правила, которые помогут в том, чтобы желания обязательно сбывались – например, они должны быть конкретными и иметь четкие временные ограничения, советуют опрошенные РИА Новости психологи. Магия сожженной записки и шампанского Известная традиция сжигать бумажку с написанным желанием, бросать пепел в бокал шампанского и делать несколько глотков под бой курантов вполне полезная, считает кандидат психологических наук Кристина Иваненко. "Это не только очень объединяет, это дань нашему первобытному мышлению, которое очень любит различные ритуалы и радуется им, это подарок нашему внутреннему ребёнку, который тоже обожает такого рода действия", - сказала Иваненко. Кроме того, по словам эксперта, этот ритуал помогает ставить цели на предстоящий год. "Новогодняя полночь - это очень эмоционально насыщенный момент и, когда мы ставим перед собой цели, а загадывание желания – это не что иное, как целеполагание, именно в этот эмоционально заряженный момент мы как бы впечатываем их свою психику и потом весь год чуть больше имеем шансы к ним стремиться", - рассказала Иваненко. Нет сроков – нет результатов Желания большинства людей так и остаются просто желаниями, так как они неправильно их загадывают, считает психолог Инна Паустовская. "Для осуществления желаний недостаточно сжечь бумажку и пепел выпить с шампанским под бой курантов. Вселенная не любит "халявщиков"! И чтобы она помогла нам, нужно помочь ей", - отмечает специалист. Чтобы желания исполнялись, надо учесть ряд правил. И в первую очередь это правило о сроках исполнения желаний. "Когда вы хотите, чтобы они были реализованы? Это должны быть адекватные, реальные сроки. Реально ли это осуществить за год? Нет сроков - нет результатов", - отметила Паустовская. О важности определения времени исполнения желания сказала и Иваненко. По ее словам, этот критерий дает больше шансов им сбыться, и если даже вы будете менять сроки, то для психики "хронометраж" дает некую опору и конкретность. Конкретность, измеримость и достижимость Следующими важными критериями желаний являются их конкретность, достижимость и измеримость, а также их значимость, отмечают эксперты. "Будьте настолько конкретны в формулировках, насколько возможно. Чем менее абстрактное ваше желание, тем больше будет шансов у него сбыться. Глобальные формулы вроде мира во всем мире и счастья себе и родным тоже хороши, но, скорее всего, они так и будут мечтами, которые маячат на горизонте, если вы их не конвертируете во что-то более конкретное", - советует Иваненко. Следующий пункт, который тоже сделает желание более исполнимым, - это его измеримость. Неважно как и в чем, но нужно найти свою "линейку", которым можно измерить желание: в килограммах, граммах, долларах в рублях, метрах, километрах, в часах. "Не просто выучить французский до свободного уровня, а выучить настолько, чтобы мочь прочитать газету без переводчика, не просто переехать в своё жилье, а каким оно должно быть, сколько окон и сколько квадратных метров", - поясняет Иваненко. Желание должно быть достижимым, но с другой стороны довольно амбициозным, чтобы можно было почувствовать мурашки по коже от предвкушения исполнения желаний и вопросов: "Правда ли, я смогу это реализовать? Как же я это сделаю?". Ну и, конечно, желание должно иметь высокую значимость для вас, то есть за вашим желанием должен стоять ответ на вопрос: "А зачем, ради чего?". "Не просто похудеть на 10 килограмм, а ради того, чтобы участвовать в соревнованиях, чувствовать себя лёгкой на марафоне. Не просто зарабатывать на 30% больше, а ради того, чтобы выйти на новый уровень качества жизни и того-то", - рассказала Иваненко. Реализация и эффект Когда загадываете желания, помните, что они должны зависеть только от вас, отмечают эксперты. Если желание зависит от внешних условий, то вряд ли его стоит загадывать, потому что оно совсем не зависит от вас самого. Например, не стоит загадывать, чтобы муж бросил курить, так как это не требует ваших собственных усилий. "Старайтесь загадывать те факторы, на которые можете повлиять именно вы", - рекомендует Иваненко. Кроме того, прежде чем загадывать желание, подумайте над тем, что вы уже пробовали для его реализации. По словам Паустовской, этот вопрос поможет понять, какие способы не работают и на что не нужно тратить свое время. При этом психолог предлагает обратить внимание на ресурсы для исполнения своих желаний. "Опишите, что вам может помочь. Ваши навыки, знакомые, все что вам поможет приблизиться к цели", - советует Паустовская. Также, по ее словам, нужно изучить препятствия. Например, что может помешать, почему еще цель не достигнута и как с помощью ресурсов их устранить. Также стоит задуматься о том, какой эффект будет от исполнения желаемого. "Что будет, когда цель будет достигнута? И заслуживает ли она достижения? Вдохновляют ли вас эффекты после достижения цели? Это ваша мотивация и проверка. Заслуживает ли желание потраченных усилий?" - рассказала Паустовская По словам психолога, цели, поставленные перед Новым годом, наиболее успешно реализуются в первые три месяца начала года, а над исполнением желаний нужно начать работать уже в течение 72 часов. "Первый шаг, который важно сделать в течении 72 часов, - начать собирать информацию, спросить, посмотреть, что угодно, что позволит начать делать что-то в направлении цели. Если за 72 часа вы ничего не сделали, можете благополучно о своей цели забыть. Вряд ли вы ей будете заниматься", - сообщила Паустовская.
https://ria.ru/20221231/shampanskoe-1842581904.html
https://ria.ru/20221230/novyygod-1841984721.html
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общество, новый год, психология
Новый год — 2023, Общество, Новый год, Психология
11:51 31.12.2022 (обновлено: 11:53 31.12.2022)
 
Психологи рассказали, как правильно загадывать желания в Новый год

Психологи: ритуал исполнения желаний с пеплом и шампанским сработает при ряде условий

© Fotolia / Africa StudioЛюди чокаются бокалами шампанского
Люди чокаются бокалами шампанского - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© Fotolia / Africa Studio
Люди чокаются бокалами шампанского. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Новогодние желания надо загадывать правильно, можно записать желание на бумажку, сжечь, а потом выпить шампанское с пеплом, но также нужно соблюдать и другие правила, которые помогут в том, чтобы желания обязательно сбывались – например, они должны быть конкретными и иметь четкие временные ограничения, советуют опрошенные РИА Новости психологи.

Магия сожженной записки и шампанского

Известная традиция сжигать бумажку с написанным желанием, бросать пепел в бокал шампанского и делать несколько глотков под бой курантов вполне полезная, считает кандидат психологических наук Кристина Иваненко.
"Это не только очень объединяет, это дань нашему первобытному мышлению, которое очень любит различные ритуалы и радуется им, это подарок нашему внутреннему ребёнку, который тоже обожает такого рода действия", - сказала Иваненко.
Кроме того, по словам эксперта, этот ритуал помогает ставить цели на предстоящий год.
"Новогодняя полночь - это очень эмоционально насыщенный момент и, когда мы ставим перед собой цели, а загадывание желания – это не что иное, как целеполагание, именно в этот эмоционально заряженный момент мы как бы впечатываем их свою психику и потом весь год чуть больше имеем шансы к ним стремиться", - рассказала Иваненко.
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Нет сроков – нет результатов

Желания большинства людей так и остаются просто желаниями, так как они неправильно их загадывают, считает психолог Инна Паустовская.
"Для осуществления желаний недостаточно сжечь бумажку и пепел выпить с шампанским под бой курантов. Вселенная не любит "халявщиков"! И чтобы она помогла нам, нужно помочь ей", - отмечает специалист.
Чтобы желания исполнялись, надо учесть ряд правил. И в первую очередь это правило о сроках исполнения желаний.
"Когда вы хотите, чтобы они были реализованы? Это должны быть адекватные, реальные сроки. Реально ли это осуществить за год? Нет сроков - нет результатов", - отметила Паустовская.
О важности определения времени исполнения желания сказала и Иваненко. По ее словам, этот критерий дает больше шансов им сбыться, и если даже вы будете менять сроки, то для психики "хронометраж" дает некую опору и конкретность.
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Конкретность, измеримость и достижимость

Следующими важными критериями желаний являются их конкретность, достижимость и измеримость, а также их значимость, отмечают эксперты.
"Будьте настолько конкретны в формулировках, насколько возможно. Чем менее абстрактное ваше желание, тем больше будет шансов у него сбыться. Глобальные формулы вроде мира во всем мире и счастья себе и родным тоже хороши, но, скорее всего, они так и будут мечтами, которые маячат на горизонте, если вы их не конвертируете во что-то более конкретное", - советует Иваненко.
Следующий пункт, который тоже сделает желание более исполнимым, - это его измеримость. Неважно как и в чем, но нужно найти свою "линейку", которым можно измерить желание: в килограммах, граммах, долларах в рублях, метрах, километрах, в часах.
"Не просто выучить французский до свободного уровня, а выучить настолько, чтобы мочь прочитать газету без переводчика, не просто переехать в своё жилье, а каким оно должно быть, сколько окон и сколько квадратных метров", - поясняет Иваненко.
Желание должно быть достижимым, но с другой стороны довольно амбициозным, чтобы можно было почувствовать мурашки по коже от предвкушения исполнения желаний и вопросов: "Правда ли, я смогу это реализовать? Как же я это сделаю?".
Ну и, конечно, желание должно иметь высокую значимость для вас, то есть за вашим желанием должен стоять ответ на вопрос: "А зачем, ради чего?".
"Не просто похудеть на 10 килограмм, а ради того, чтобы участвовать в соревнованиях, чувствовать себя лёгкой на марафоне. Не просто зарабатывать на 30% больше, а ради того, чтобы выйти на новый уровень качества жизни и того-то", - рассказала Иваненко.
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Реализация и эффект

Когда загадываете желания, помните, что они должны зависеть только от вас, отмечают эксперты. Если желание зависит от внешних условий, то вряд ли его стоит загадывать, потому что оно совсем не зависит от вас самого.
Например, не стоит загадывать, чтобы муж бросил курить, так как это не требует ваших собственных усилий.
"Старайтесь загадывать те факторы, на которые можете повлиять именно вы", - рекомендует Иваненко.
Кроме того, прежде чем загадывать желание, подумайте над тем, что вы уже пробовали для его реализации. По словам Паустовской, этот вопрос поможет понять, какие способы не работают и на что не нужно тратить свое время. При этом психолог предлагает обратить внимание на ресурсы для исполнения своих желаний.
"Опишите, что вам может помочь. Ваши навыки, знакомые, все что вам поможет приблизиться к цели", - советует Паустовская.
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Также, по ее словам, нужно изучить препятствия. Например, что может помешать, почему еще цель не достигнута и как с помощью ресурсов их устранить. Также стоит задуматься о том, какой эффект будет от исполнения желаемого.
"Что будет, когда цель будет достигнута? И заслуживает ли она достижения? Вдохновляют ли вас эффекты после достижения цели? Это ваша мотивация и проверка. Заслуживает ли желание потраченных усилий?" - рассказала Паустовская
По словам психолога, цели, поставленные перед Новым годом, наиболее успешно реализуются в первые три месяца начала года, а над исполнением желаний нужно начать работать уже в течение 72 часов.
"Первый шаг, который важно сделать в течении 72 часов, - начать собирать информацию, спросить, посмотреть, что угодно, что позволит начать делать что-то в направлении цели. Если за 72 часа вы ничего не сделали, можете благополучно о своей цели забыть. Вряд ли вы ей будете заниматься", - сообщила Паустовская.
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