19:22 31.12.2022 (обновлено: 22:36 31.12.2022)
Американцы определились, что делать с Зеленским в новом году
Пользователи Twitter предложили потребовать от Зеленского налоговую декларацию за 2022 год
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Американские пользователи Twitter на фоне оказания киевскому режиму финансовой помощи призвали президента Украины Владимира Зеленского опубликовать налоговую декларацию за 2022 год.
Все началось с публикации консервативного активиста и сторонника экс-президента США Дональда Трампа Винса Лэнгмана.
"Может быть, теперь мы займемся налоговыми декларациями президента Зеленского?" — написал он.
"Вот это было бы интересно", — ответил пользователь Томас Лейк.
"Он солидно задолжал США, мягко говоря", — отметил еще один комментатор.
"Думаю, швейцарские банкиры расскажут, сколько денег Зеленский припрятал и где", — добавил другой.
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"А заодно поднять отчетности политиков из обеих партий, которые получают откаты из бесконечного банкомата Зеленского", — предложил Джеффри Янг.
Впрочем, некоторые подписчики Лэнгмана скептически отнеслись к этой идее.
"Не знал, что коррумпированные иностранные диктаторы отчитываются перед американской налоговой", — подчеркнули в комментариях.
На прошлой неделе Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве не раз отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
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