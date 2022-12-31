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Американцы определились, что делать с Зеленским в новом году - РИА Новости, 31.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/zelenskiy-1842663120.html
Американцы определились, что делать с Зеленским в новом году
Американцы определились, что делать с Зеленским в новом году - РИА Новости, 31.12.2022
Американцы определились, что делать с Зеленским в новом году
Американские пользователи Twitter на фоне оказания киевскому режиму финансовой помощи призвали президента Украины Владимира Зеленского опубликовать налоговую... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T19:22
2022-12-31T22:36
в мире
владимир зеленский
сша
дональд трамп
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Американские пользователи Twitter на фоне оказания киевскому режиму финансовой помощи призвали президента Украины Владимира Зеленского опубликовать налоговую декларацию за 2022 год.Все началось с публикации консервативного активиста и сторонника экс-президента США Дональда Трампа Винса Лэнгмана."Может быть, теперь мы займемся налоговыми декларациями президента Зеленского?" — написал он."Вот это было бы интересно", — ответил пользователь Томас Лейк."Думаю, швейцарские банкиры расскажут, сколько денег Зеленский припрятал и где", — добавил другой."А заодно поднять отчетности политиков из обеих партий, которые получают откаты из бесконечного банкомата Зеленского", — предложил Джеффри Янг.Впрочем, некоторые подписчики Лэнгмана скептически отнеслись к этой идее.На прошлой неделе Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве не раз отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
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в мире, владимир зеленский, сша, дональд трамп, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, джо байден
В мире, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Джо Байден
19:22 31.12.2022 (обновлено: 22:36 31.12.2022)
 
Американцы определились, что делать с Зеленским в новом году

Пользователи Twitter предложили потребовать от Зеленского налоговую декларацию за 2022 год

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Американские пользователи Twitter на фоне оказания киевскому режиму финансовой помощи призвали президента Украины Владимира Зеленского опубликовать налоговую декларацию за 2022 год.
Все началось с публикации консервативного активиста и сторонника экс-президента США Дональда Трампа Винса Лэнгмана.
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"Может быть, теперь мы займемся налоговыми декларациями президента Зеленского?" — написал он.
"Вот это было бы интересно", — ответил пользователь Томас Лейк.

"Он солидно задолжал США, мягко говоря", — отметил еще один комментатор.

"Думаю, швейцарские банкиры расскажут, сколько денег Зеленский припрятал и где", — добавил другой.
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"А заодно поднять отчетности политиков из обеих партий, которые получают откаты из бесконечного банкомата Зеленского", — предложил Джеффри Янг.
Впрочем, некоторые подписчики Лэнгмана скептически отнеслись к этой идее.
"Не знал, что коррумпированные иностранные диктаторы отчитываются перед американской налоговой", — подчеркнули в комментариях.
На прошлой неделе Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве не раз отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампУкраинаВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииДжо Байден
 
 
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