https://ria.ru/20221231/zelenskiy-1842663120.html

Американцы определились, что делать с Зеленским в новом году

Американцы определились, что делать с Зеленским в новом году - РИА Новости, 31.12.2022

Американцы определились, что делать с Зеленским в новом году

Американские пользователи Twitter на фоне оказания киевскому режиму финансовой помощи призвали президента Украины Владимира Зеленского опубликовать налоговую... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T19:22

2022-12-31T19:22

2022-12-31T22:36

в мире

владимир зеленский

сша

дональд трамп

украина

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Американские пользователи Twitter на фоне оказания киевскому режиму финансовой помощи призвали президента Украины Владимира Зеленского опубликовать налоговую декларацию за 2022 год.Все началось с публикации консервативного активиста и сторонника экс-президента США Дональда Трампа Винса Лэнгмана."Может быть, теперь мы займемся налоговыми декларациями президента Зеленского?" — написал он."Вот это было бы интересно", — ответил пользователь Томас Лейк."Думаю, швейцарские банкиры расскажут, сколько денег Зеленский припрятал и где", — добавил другой."А заодно поднять отчетности политиков из обеих партий, которые получают откаты из бесконечного банкомата Зеленского", — предложил Джеффри Янг.Впрочем, некоторые подписчики Лэнгмана скептически отнеслись к этой идее.На прошлой неделе Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве не раз отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20221231/zelenskiy-1842583553.html

https://ria.ru/20221230/zelenskiy-1842422915.html

https://ria.ru/20221228/amerika-1841749181.html

сша

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, сша, дональд трамп, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, джо байден