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Врач объяснила, как не переесть в новогоднюю ночь
Врач объяснила, как не переесть в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2022
Врач объяснила, как не переесть в новогоднюю ночь
Любимые россиянами новогодние блюда вкусны, но часто слишком тяжелы для организма, поэтому чтобы не переесть нужно соблюдать ряд правил, объяснила в интервью... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T01:15
2022-12-31T01:15
2022-12-31T01:15
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россия
новый год
европейский медицинский центр
елена островская
новый год — 2023
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Любимые россиянами новогодние блюда вкусны, но часто слишком тяжелы для организма, поэтому чтобы не переесть нужно соблюдать ряд правил, объяснила в интервью агентству "Прайм" врач-эндокринолог, эксперт по превентивной и anti-age медицине "Европейского медицинского центра" Елена Островская.Прежде всего, нельзя голодать весь день 31 декабря — обязательно нужно полноценно пообедать и слегка перекусить около 19:00. Основное пиршество лучше начать примерно в 21:00, а не откладывать на полночь. Под бой курантов достаточно ограничиться шампанским и легкой закуской, а от сладостей вовсе воздержаться.Чтобы не сидеть за столом всю ночь, запланируйте прогулку или другие развлечения. Для общения выделите зону без еды — так не появится соблазна постоянно перекусывать. И, наконец, важно пить жидкость, чтобы заполнить желудок. Что касается рациона, то отказываться от традиционных блюд не стоит, но съесть их можно совсем немного. Главное, чтобы поедание оливье и селедки под шубой не растянулось на все каникулы, советует Островская.
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общество, россия, новый год, европейский медицинский центр, елена островская
Общество, Россия, Новый год, Европейский медицинский центр, Елена Островская, Новый год — 2023
Врач объяснила, как не переесть в новогоднюю ночь
Врач Островская: не стоит голодать весь день 31 декабря, иначе можно переесть на Новый год