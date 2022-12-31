https://ria.ru/20221231/voyska-1842660219.html

МИД Турции заявил, что для вывода войск из Сирии нужны политические шаги

МИД Турции заявил, что для вывода войск из Сирии нужны политические шаги - РИА Новости, 31.12.2022

МИД Турции заявил, что для вывода войск из Сирии нужны политические шаги

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для вывода турецких войск из Сирии необходимы шаги в политическом процессе. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T18:41

2022-12-31T18:41

2022-12-31T18:41

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АНКАРА, 31 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для вывода турецких войск из Сирии необходимы шаги в политическом процессе. Ранее сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске сообщила, что Анкара согласилась после встречи министров обороны Турции, Сирии и России в Москве на вывод своих войск с сирийской территории. "В политическом процессе должны быть предприняты шаги, чтобы наши войска ушли. Если есть пустоты, террористические организации не должны их заполнять", - приводит слова Чавушоглу газета Duvar. Министры обороны России, Сирии и Турции провели на этой неделе трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet.

https://ria.ru/20221231/siriya-1842593184.html

https://ria.ru/20221229/uscherb-1842345610.html

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в мире, мевлют чавушоглу, турция, сирия, россия