https://ria.ru/20221231/voennoplennye-1842674514.html

Военнопленные украинцы рассказали Пригожину, что мечтают о мире

Военнопленные украинцы рассказали Пригожину, что мечтают о мире - РИА Новости, 01.01.2023

Военнопленные украинцы рассказали Пригожину, что мечтают о мире

Взятые в плен украинские военные мечтают о мире и скорейшем урегулировании конфликта, об этом они рассказали основателю группы "Вагнер" Евгению Пригожину. РИА Новости, 01.01.2023

2022-12-31T22:30

2022-12-31T22:30

2023-01-01T08:57

специальная военная операция на украине

в мире

евгений пригожин

украина

киев

кривой рог

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ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Взятые в плен украинские военные мечтают о мире и скорейшем урегулировании конфликта, об этом они рассказали основателю группы "Вагнер" Евгению Пригожину. Как передает корреспондент РИА Новости, в преддверии Нового года Пригожин посетил пленных и поздравил их с праздником. "Мира и чтобы это все закончилось", - так один из пленных сформулировал главное пожелание своих сослуживцев. Пленные сообщили, что были мобилизованы из разных городов Украины: Киева, Кривого Рога, Одессы, Львова. "Будем работать над тем, чтобы вас отдать. Нам главное эту историю закончить, новую не начинать", - сказал Пригожин. В камере пленным передали ящик мандаринов. "Они такие же, как мы, славяне. У них такой же Новый год", - сказал Пригожин журналистам.

https://ria.ru/20221125/boevik-1834103048.html

https://ria.ru/20221228/vsu-1841842005.html

украина

киев

кривой рог

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Пригожин поздравил пленных ВСУ с Новым годом Военнопленные украинцы, к которым в преддверии Нового года пришел Пригожин с ящиком мандаринов, рассказали о своих мечтах. 2022-12-31T22:30 true PT2M45S

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в мире, евгений пригожин, украина, киев, кривой рог