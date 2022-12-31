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Часть Хмельницкого на Украине осталась без света - РИА Новости, 31.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Часть Хмельницкого на Украине осталась без света
Часть Хмельницкого на Украине осталась без света - РИА Новости, 31.12.2022
Часть Хмельницкого на Украине осталась без света
Глава Хмельницкой военной администрации Сергей Гамалий сообщил, что часть города Хмельницкий осталась без электроснабжения, продолжаются ремонтные работы. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T17:29
2022-12-31T17:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хмельницкий (город)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава Хмельницкой военной администрации Сергей Гамалий сообщил, что часть города Хмельницкий осталась без электроснабжения, продолжаются ремонтные работы. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позже замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что город Хмельницкий подвергся атаке ракетами. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, украина, хмельницкий (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкий (город)
17:29 31.12.2022
 
Часть Хмельницкого на Украине осталась без света

Глава военной администрации Хмельницкого Гамалий: часть города осталась без света

CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna / Здание Хмельницкого областного совета
Здание Хмельницкого областного совета - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna /
Здание Хмельницкого областного совета. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава Хмельницкой военной администрации Сергей Гамалий сообщил, что часть города Хмельницкий осталась без электроснабжения, продолжаются ремонтные работы.
Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позже замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что город Хмельницкий подвергся атаке ракетами.
"В результате обстрела часть города Хмельницкого осталась обесточенной. Сразу после окончания тревоги будут проводиться обследования и ремонтные работы". - написал Гамалий в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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