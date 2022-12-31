https://ria.ru/20221231/ukraina-1842652789.html

Часть Хмельницкого на Украине осталась без света

Часть Хмельницкого на Украине осталась без света - РИА Новости, 31.12.2022

Часть Хмельницкого на Украине осталась без света

Глава Хмельницкой военной администрации Сергей Гамалий сообщил, что часть города Хмельницкий осталась без электроснабжения, продолжаются ремонтные работы. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T17:29

2022-12-31T17:29

2022-12-31T17:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

хмельницкий (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795710773_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_d02e3d3733aba2bc296bc14f3e72b3d6.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава Хмельницкой военной администрации Сергей Гамалий сообщил, что часть города Хмельницкий осталась без электроснабжения, продолжаются ремонтные работы. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позже замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что город Хмельницкий подвергся атаке ракетами. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

хмельницкий (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, хмельницкий (город)