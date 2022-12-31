Часть Хмельницкого на Украине осталась без света
Глава военной администрации Хмельницкого Гамалий: часть города осталась без света
Здание Хмельницкого областного совета. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава Хмельницкой военной администрации Сергей Гамалий сообщил, что часть города Хмельницкий осталась без электроснабжения, продолжаются ремонтные работы.
Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позже замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что город Хмельницкий подвергся атаке ракетами.
"В результате обстрела часть города Хмельницкого осталась обесточенной. Сразу после окончания тревоги будут проводиться обследования и ремонтные работы". - написал Гамалий в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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