https://ria.ru/20221231/udostovereniya-1842668541.html
В России запретили давать прокатные лицензии пропагандирующим ЛГБТ фильмам
В России запретили давать прокатные лицензии пропагандирующим ЛГБТ фильмам - РИА Новости, 31.12.2022
В России запретили давать прокатные лицензии пропагандирующим ЛГБТ фильмам
Правительство России запретило выдавать прокатные удостоверения фильмам, которые пропагандируют ЛГБТ, педофилию, смену пола и наркотики, соответствующий... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T20:48
2022-12-31T20:48
2022-12-31T20:48
россия
правительство рф
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство России запретило выдавать прокатные удостоверения фильмам, которые пропагандируют ЛГБТ, педофилию, смену пола и наркотики, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. "Если фильм содержит сведения о способах, методах разработки и изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, материалы, пропагандирующие порнографию, насилие жестокость, материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола", - говорится в сообщении. Добавляется, что Министерство культуры в целях дополнительной оценки содержания фильма вправе с учетом срока привлечь к рассмотрению указанного вопроса экспертный совет по оценке фильмов, созданный при министерстве культуры. Отмечается, что решение совета носит рекомендательный характер и учитывается ведомством при рассмотрении вопроса о выдаче или отказе прокатного удостоверения.
https://ria.ru/20221231/mestorozhdenie-1842667289.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф
В России запретили давать прокатные лицензии пропагандирующим ЛГБТ фильмам
Правительство запретило выдавать прокатные удостоверения фильмам, пропагандирующим ЛГБТ
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Правительство России запретило выдавать прокатные удостоверения фильмам, которые пропагандируют ЛГБТ, педофилию, смену пола и наркотики, соответствующий документ опубликован на портале
правовой информации.
"Если фильм содержит сведения о способах, методах разработки и изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, материалы, пропагандирующие порнографию, насилие жестокость, материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Министерство культуры в целях дополнительной оценки содержания фильма вправе с учетом срока привлечь к рассмотрению указанного вопроса экспертный совет по оценке фильмов, созданный при министерстве культуры.
Отмечается, что решение совета носит рекомендательный характер и учитывается ведомством при рассмотрении вопроса о выдаче или отказе прокатного удостоверения.