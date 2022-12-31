https://ria.ru/20221231/udostovereniya-1842668541.html

В России запретили давать прокатные лицензии пропагандирующим ЛГБТ фильмам

В России запретили давать прокатные лицензии пропагандирующим ЛГБТ фильмам - РИА Новости, 31.12.2022

В России запретили давать прокатные лицензии пропагандирующим ЛГБТ фильмам

Правительство России запретило выдавать прокатные удостоверения фильмам, которые пропагандируют ЛГБТ, педофилию, смену пола и наркотики, соответствующий... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T20:48

2022-12-31T20:48

2022-12-31T20:48

россия

правительство рф

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство России запретило выдавать прокатные удостоверения фильмам, которые пропагандируют ЛГБТ, педофилию, смену пола и наркотики, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. "Если фильм содержит сведения о способах, методах разработки и изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, материалы, пропагандирующие порнографию, насилие жестокость, материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола", - говорится в сообщении. Добавляется, что Министерство культуры в целях дополнительной оценки содержания фильма вправе с учетом срока привлечь к рассмотрению указанного вопроса экспертный совет по оценке фильмов, созданный при министерстве культуры. Отмечается, что решение совета носит рекомендательный характер и учитывается ведомством при рассмотрении вопроса о выдаче или отказе прокатного удостоверения.

https://ria.ru/20221231/mestorozhdenie-1842667289.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, правительство рф