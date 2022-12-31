https://ria.ru/20221231/svet-1842599327.html
В Днепропетровске применяют стабилизационные графики отключения света
В Днепропетровске применяют стабилизационные графики отключения света - РИА Новости, 31.12.2022
В Днепропетровске применяют стабилизационные графики отключения света
В украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что в Днепропетровске применяются стабилизационные графики отключения света, в Одессе действуют только экстренные... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:07
2022-12-31T11:07
2022-12-31T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
днепропетровск
одесса
дтэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153017/23/1530172396_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_f0792e45731381de8c3bc287eb3f968e.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что в Днепропетровске применяются стабилизационные графики отключения света, в Одессе действуют только экстренные отключения электроэнергии. "Возвращаемся к графикам стабилизационных отключений. Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы", - говорится в сообщении на сайте компании ДТЭК "Днепровские электросети". Компания ДТЭК сообщает, что в Одессе 31 декабря действуют только экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений, которые составляли ранее, на сейчас не действуют, говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети". Днем ранее глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщал, что планируется ограничить работу энергоемких промпредприятий в праздничные дни для того, чтобы освободившуюся энергию направить в жилые дома потребителей, что даст возможность в Новый год остаться без отключения электроэнергии.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
днепропетровск
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153017/23/1530172396_481:0:3361:2160_1920x0_80_0_0_e10c523f025c3192e4ccb2c2a46ce52b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, днепропетровск, одесса, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Днепропетровск, Одесса, ДТЭК
В Днепропетровске применяют стабилизационные графики отключения света
ДТЭК: в Одессе действую экстренные отключения электроэнергии
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что в Днепропетровске применяются стабилизационные графики отключения света, в Одессе действуют только экстренные отключения электроэнергии.
"Возвращаемся к графикам стабилизационных отключений. Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы", - говорится в сообщении на сайте компании ДТЭК "Днепровские электросети".
Компания ДТЭК сообщает, что в Одессе 31 декабря действуют только экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений, которые составляли ранее, на сейчас не действуют, говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети".
Днем ранее глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщал, что планируется ограничить работу энергоемких промпредприятий в праздничные дни для того, чтобы освободившуюся энергию направить в жилые дома потребителей, что даст возможность в Новый год остаться без отключения электроэнергии.