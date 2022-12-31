https://ria.ru/20221231/svet-1842599327.html

В Днепропетровске применяют стабилизационные графики отключения света

В Днепропетровске применяют стабилизационные графики отключения света - РИА Новости, 31.12.2022

В Днепропетровске применяют стабилизационные графики отключения света

В украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что в Днепропетровске применяются стабилизационные графики отключения света, в Одессе действуют только экстренные... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T11:07

2022-12-31T11:07

2022-12-31T11:07

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

днепропетровск

одесса

дтэк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153017/23/1530172396_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_f0792e45731381de8c3bc287eb3f968e.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что в Днепропетровске применяются стабилизационные графики отключения света, в Одессе действуют только экстренные отключения электроэнергии. "Возвращаемся к графикам стабилизационных отключений. Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы", - говорится в сообщении на сайте компании ДТЭК "Днепровские электросети". Компания ДТЭК сообщает, что в Одессе 31 декабря действуют только экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений, которые составляли ранее, на сейчас не действуют, говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети". Днем ранее глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщал, что планируется ограничить работу энергоемких промпредприятий в праздничные дни для того, чтобы освободившуюся энергию направить в жилые дома потребителей, что даст возможность в Новый год остаться без отключения электроэнергии.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

днепропетровск

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, днепропетровск, одесса, дтэк