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В Днепропетровске применяют стабилизационные графики отключения света - РИА Новости, 31.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Днепропетровске применяют стабилизационные графики отключения света
В Днепропетровске применяют стабилизационные графики отключения света - РИА Новости, 31.12.2022
В Днепропетровске применяют стабилизационные графики отключения света
В украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что в Днепропетровске применяются стабилизационные графики отключения света, в Одессе действуют только экстренные... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:07
2022-12-31T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
днепропетровск
одесса
дтэк
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что в Днепропетровске применяются стабилизационные графики отключения света, в Одессе действуют только экстренные отключения электроэнергии. "Возвращаемся к графикам стабилизационных отключений. Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы", - говорится в сообщении на сайте компании ДТЭК "Днепровские электросети". Компания ДТЭК сообщает, что в Одессе 31 декабря действуют только экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений, которые составляли ранее, на сейчас не действуют, говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети". Днем ранее глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщал, что планируется ограничить работу энергоемких промпредприятий в праздничные дни для того, чтобы освободившуюся энергию направить в жилые дома потребителей, что даст возможность в Новый год остаться без отключения электроэнергии.
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в мире, жкх, днепропетровск, одесса, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Днепропетровск, Одесса, ДТЭК
11:07 31.12.2022
 
В Днепропетровске применяют стабилизационные графики отключения света

ДТЭК: в Одессе действую экстренные отключения электроэнергии

© Pixabay / ColiN00BЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© Pixabay / ColiN00B
Лампочки. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что в Днепропетровске применяются стабилизационные графики отключения света, в Одессе действуют только экстренные отключения электроэнергии.
"Возвращаемся к графикам стабилизационных отключений. Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы", - говорится в сообщении на сайте компании ДТЭК "Днепровские электросети".
Компания ДТЭК сообщает, что в Одессе 31 декабря действуют только экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений, которые составляли ранее, на сейчас не действуют, говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети".
Днем ранее глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщал, что планируется ограничить работу энергоемких промпредприятий в праздничные дни для того, чтобы освободившуюся энергию направить в жилые дома потребителей, что даст возможность в Новый год остаться без отключения электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДнепропетровскОдессаДТЭК
 
 
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