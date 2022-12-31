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ВС России уничтожили четыре американские гаубицы М777 и чешскую "Dana"

ВС России уничтожили четыре американские гаубицы М777 и чешскую "Dana" - РИА Новости, 31.12.2022

ВС России уничтожили четыре американские гаубицы М777 и чешскую "Dana"

В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили в ДНР четыре артиллерийские системы М777 американского производства и самоходную гаубицу "Dana"... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T14:35

2022-12-31T14:35

2022-12-31T14:35

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили в ДНР четыре артиллерийские системы М777 американского производства и самоходную гаубицу "Dana" чешского производства в ЛНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Северск, Ступочки и Фёдоровка ДНР на огневых позициях уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США. В районе населенного пункта Серебрянка Луганской народной республики уничтожена самоходная гаубица "Dana" чешского производства", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)