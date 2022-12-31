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ВС России уничтожили четыре американские гаубицы М777 и чешскую "Dana"
ВС России уничтожили четыре американские гаубицы М777 и чешскую "Dana" - РИА Новости, 31.12.2022
ВС России уничтожили четыре американские гаубицы М777 и чешскую "Dana"
В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили в ДНР четыре артиллерийские системы М777 американского производства и самоходную гаубицу "Dana"... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:35
2022-12-31T14:35
2022-12-31T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили в ДНР четыре артиллерийские системы М777 американского производства и самоходную гаубицу "Dana" чешского производства в ЛНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Северск, Ступочки и Фёдоровка ДНР на огневых позициях уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США. В районе населенного пункта Серебрянка Луганской народной республики уничтожена самоходная гаубица "Dana" чешского производства", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили четыре американские гаубицы М777 и чешскую "Dana"
Минобороны России сообщило об уничтожении американских гаубиц М777 и чешской "Dana" в ДНР