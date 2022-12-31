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ВС России уничтожили четыре американские гаубицы М777 и чешскую "Dana" - РИА Новости, 31.12.2022
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ВС России уничтожили четыре американские гаубицы М777 и чешскую "Dana"
ВС России уничтожили четыре американские гаубицы М777 и чешскую "Dana" - РИА Новости, 31.12.2022
ВС России уничтожили четыре американские гаубицы М777 и чешскую "Dana"
В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили в ДНР четыре артиллерийские системы М777 американского производства и самоходную гаубицу "Dana"... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:35
2022-12-31T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили в ДНР четыре артиллерийские системы М777 американского производства и самоходную гаубицу "Dana" чешского производства в ЛНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Северск, Ступочки и Фёдоровка ДНР на огневых позициях уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США. В районе населенного пункта Серебрянка Луганской народной республики уничтожена самоходная гаубица "Dana" чешского производства", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
луганская народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:35 31.12.2022
 
ВС России уничтожили четыре американские гаубицы М777 и чешскую "Dana"

Минобороны России сообщило об уничтожении американских гаубиц М777 и чешской "Dana" в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ
Артиллерийский расчет гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Артиллерийский расчет гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили в ДНР четыре артиллерийские системы М777 американского производства и самоходную гаубицу "Dana" чешского производства в ЛНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Северск, Ступочки и Фёдоровка ДНР на огневых позициях уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США. В районе населенного пункта Серебрянка Луганской народной республики уничтожена самоходная гаубица "Dana" чешского производства", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2022, 15:48Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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