https://ria.ru/20221231/soboleznovaniya-1842627100.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за смерти Бенедикта XVI

Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за смерти Бенедикта XVI - РИА Новости, 31.12.2022

Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за смерти Бенедикта XVI

Папа на покое Бенедикт XVI, скончавшийся в субботу, любил восточное христианство и уважал традиции русского православия, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T14:34

2022-12-31T14:34

2022-12-31T16:04

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

религия

умер бенедикт xvi

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Папа на покое Бенедикт XVI, скончавшийся в субботу, любил восточное христианство и уважал традиции русского православия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме к папе Римскому Франциску.Письмо опубликовано в субботу на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.В субботу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил, что папа на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в 9.34 (11.34 мск) в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. В понедельник, 2 января, тело усопшего понтифика будет выставлено в Соборе Святого Петра для прощания. Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года."Имея возможность неоднократно лично встречаться с почившим Папой в годы его пребывания на Римском престоле, я имел возможность засвидетельствовать его глубокую любовь к восточному христианству и, в частности, искреннее уважение к традиции русского Православия. За время понтификата Бенедикта XVI отношения Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви получили значительное развитие в духе братского соработничества и стремления к взаимодействию на пути преодоления подчас болезненного наследия прошлого", - сказал патриарх Кирилл.По его словам, многолетний жизненный путь Его Святейшества ознаменовал целую эпоху в истории Римско-Католической Церкви, "которую он возглавлял в непростой исторический период, связанный со многими внешними и внутренними вызовами"."Безусловный авторитет Бенедикта XVI как выдающегося богослова позволил ему внести значительный вклад в развитие межхристианского сотрудничества, свидетельство о Христе перед лицом секуляризированного мира и в дело защиты традиционных нравственных ценностей", - говорится в сообщении."От лица Русской Православной Церкви выражаю Вам и пастве Римско-Католической Церкви соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Всемилостивый Господь, смиренным работником в винограднике Которого почивший Понтифик назвал себя в день своего избрания, да сотворит ему вечную память!", - заключил предстоятель Русской церкви.

https://ria.ru/20221231/benedikt-1842625011.html

https://ria.ru/20221225/pozdravlenie-1841213168.html

https://ria.ru/20221204/patriarkh-1836290079.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

патриарх кирилл (владимир гундяев), бенедикт xvi (йозеф ратцингер), религия, умер бенедикт xvi