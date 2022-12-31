https://ria.ru/20221231/sklad-1842625143.html
ВС России уничтожили два украинских склада боеприпасов
ВС России уничтожили два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 31.12.2022
ВС России уничтожили два украинских склада боеприпасов
Российские войска уничтожили в ДНР и Запорожской области два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии, сообщило в субботу... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:20
2022-12-31T14:20
2022-12-31T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840736183_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1576307464cdd260ce097566abd9e768.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ДНР и Запорожской области два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Богатырь Донецкой Народной Республики и Каменское Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.В целом, российскими ракетными войсками и артиллерией за сутки были поражены 75 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах, отмечает МО РФ.
россия
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840736183_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_039a8ae0210f81b6a6c34644766277b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
14:20 31.12.2022 (обновлено: 14:44 31.12.2022)
ВС России уничтожили два украинских склада боеприпасов
Минобороны: ВС России уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ