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ВС России уничтожили два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили два украинских склада боеприпасов
ВС России уничтожили два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 31.12.2022
ВС России уничтожили два украинских склада боеприпасов
Российские войска уничтожили в ДНР и Запорожской области два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии, сообщило в субботу... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:20
2022-12-31T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ДНР и Запорожской области два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Богатырь Донецкой Народной Республики и Каменское Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.В целом, российскими ракетными войсками и артиллерией за сутки были поражены 75 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах, отмечает МО РФ.
россия
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в мире, россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
14:20 31.12.2022 (обновлено: 14:44 31.12.2022)
 
ВС России уничтожили два украинских склада боеприпасов

Минобороны: ВС России уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ДНР и Запорожской области два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Богатырь Донецкой Народной Республики и Каменское Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
В целом, российскими ракетными войсками и артиллерией за сутки были поражены 75 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах, отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2022, 15:48Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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