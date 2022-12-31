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ВС России уничтожили два украинских склада боеприпасов

ВС России уничтожили два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 31.12.2022

ВС России уничтожили два украинских склада боеприпасов

Российские войска уничтожили в ДНР и Запорожской области два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии, сообщило в субботу... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T14:20

2022-12-31T14:20

2022-12-31T14:44

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ДНР и Запорожской области два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Богатырь Донецкой Народной Республики и Каменское Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.В целом, российскими ракетными войсками и артиллерией за сутки были поражены 75 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах, отмечает МО РФ.

россия

донецкая народная республика

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в мире, россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины