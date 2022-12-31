https://ria.ru/20221231/siriya-1842593184.html

В Турции объяснили, почему войска находятся в Сирии

В Турции объяснили, почему войска находятся в Сирии - РИА Новости, 31.12.2022

В Турции объяснили, почему войска находятся в Сирии

Турецкие военные находятся на территории Сирии из-за того, что треть страны находится под контролем террористов, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T09:31

2022-12-31T09:31

2022-12-31T09:31

в мире

хулуси акар

турция

россия

сирия

рабочая партия курдистана

исламское государство

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СТАМБУЛ, 31 дек – РИА Новости. Турецкие военные находятся на территории Сирии из-за того, что треть страны находится под контролем террористов, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. "Мы подчеркнули на встрече, что поддерживаем территориальную целостность Сирии и ее суверенитет, а наша единственная цель – борьба с терроризмом. Мы отметили, что треть Сирии контролируется террористическими группировками", - цитирует министра газета Sabah. "Мы пояснили, что турецкие военные находятся в Сирии для того, чтобы бороться с "Рабочей партией Курдистана" (РПК), курдскими отрядами YPG, ИГ* и другими террористами, и для предотвращения массовой миграции", - отметил Акар. По его словам, по итогам встречи Анкара условилась продолжить контакты с Дамаском. По словам министра, вполне естественно, что переговоры состоялись так поздно, через 11 лет. "Здесь задействованы много факторов и действующих лиц... нельзя ожидать, что на этой встрече все решится одномоментно. Мы сказали (сирийцам – ред), что мы воспрепятствовали террористическому коридору и тем самым внесли вклад в вашу территориальную целостность", - заявил Акар. Министр отметил, что важно обеспечить безопасное и добровольное возвращение сирийских беженцев домой. Сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске ранее сообщила, что Анкара согласилась после встречи министров обороны Турции, Сирии и России в Москве на вывод своих войск с сирийской территории. Источник отметил, что стороны также обсудили выполнение соглашения 2020 года, касающегося трассы M4 в северной части Сирии. Как утверждает источник, стороны подчеркнули, что формирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) "являются агентами Израиля и США и представляют наибольшую опасность для Турции и Сирии". Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221229/soyuznik-1842365244.html

https://ria.ru/20221230/siriya-1842461923.html

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в мире, хулуси акар, турция, россия, сирия, рабочая партия курдистана, исламское государство