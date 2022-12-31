Рейтинг@Mail.ru
Шойгу назвал Новый год символом надежд на мирное будущее - РИА Новости, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодние украшения на елке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Новый год — 2023
https://ria.ru/20221231/shoygu-1842605601.html
Шойгу назвал Новый год символом надежд на мирное будущее
Шойгу назвал Новый год символом надежд на мирное будущее - РИА Новости, 31.12.2022
Шойгу назвал Новый год символом надежд на мирное будущее
Минобороны РФ опубликовало новогоднее поздравление министра обороны РФ Сергея Шойгу. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T12:05
2022-12-31T12:29
новый год — 2023
общество
сергей шойгу
россия
новый год
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343060_0:38:3204:1840_1920x0_80_0_0_843eb83022a05ef54ca7adc16ba90c18.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало новогоднее поздравление министра обороны РФ Сергея Шойгу.Министр обороны поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. "Дорогие боевые товарищи! Друзья! В уходящем году всем нам выпали серьёзные испытания, изменившие привычный ход времени. Мы встречаем его в сложной военно-политической обстановке. Когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют всё российское", - отметил министр.Он добавил, что в этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй народной традицией, "но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее".
https://ria.ru/20221231/god-1842557160.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343060_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_8b4e55e5f717be88091cf54d150d988a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей шойгу, россия, новый год, министерство обороны рф (минобороны рф)
Новый год — 2023, Общество, Сергей Шойгу, Россия, Новый год, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:05 31.12.2022 (обновлено: 12:29 31.12.2022)
 
Шойгу назвал Новый год символом надежд на мирное будущее

Шойгу: Новый год становится не просто праздником, а символом надежд на мирное будущее

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало новогоднее поздравление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Министр обороны поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. "Дорогие боевые товарищи! Друзья! В уходящем году всем нам выпали серьёзные испытания, изменившие привычный ход времени. Мы встречаем его в сложной военно-политической обстановке. Когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют всё российское", - отметил министр.
Он добавил, что в этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй народной традицией, "но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее".
Новогодняя инсталляция у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Год великого перелома, который изменил все
 
Новый год — 2023ОбществоСергей ШойгуРоссияНовый годМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала