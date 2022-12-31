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Шойгу назвал Новый год символом надежд на мирное будущее
Шойгу назвал Новый год символом надежд на мирное будущее - РИА Новости, 31.12.2022
Шойгу назвал Новый год символом надежд на мирное будущее
Минобороны РФ опубликовало новогоднее поздравление министра обороны РФ Сергея Шойгу. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T12:05
2022-12-31T12:05
2022-12-31T12:29
новый год — 2023
общество
сергей шойгу
россия
новый год
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало новогоднее поздравление министра обороны РФ Сергея Шойгу.Министр обороны поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. "Дорогие боевые товарищи! Друзья! В уходящем году всем нам выпали серьёзные испытания, изменившие привычный ход времени. Мы встречаем его в сложной военно-политической обстановке. Когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют всё российское", - отметил министр.Он добавил, что в этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй народной традицией, "но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, сергей шойгу, россия, новый год, министерство обороны рф (минобороны рф)
Новый год — 2023, Общество, Сергей Шойгу, Россия, Новый год, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:05 31.12.2022 (обновлено: 12:29 31.12.2022)
Шойгу назвал Новый год символом надежд на мирное будущее
Шойгу: Новый год становится не просто праздником, а символом надежд на мирное будущее