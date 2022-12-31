https://ria.ru/20221231/shoygu-1842605601.html

Шойгу назвал Новый год символом надежд на мирное будущее

Шойгу назвал Новый год символом надежд на мирное будущее - РИА Новости, 31.12.2022

Шойгу назвал Новый год символом надежд на мирное будущее

Минобороны РФ опубликовало новогоднее поздравление министра обороны РФ Сергея Шойгу. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T12:05

2022-12-31T12:05

2022-12-31T12:29

новый год — 2023

общество

сергей шойгу

россия

новый год

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало новогоднее поздравление министра обороны РФ Сергея Шойгу.Министр обороны поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. "Дорогие боевые товарищи! Друзья! В уходящем году всем нам выпали серьёзные испытания, изменившие привычный ход времени. Мы встречаем его в сложной военно-политической обстановке. Когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют всё российское", - отметил министр.Он добавил, что в этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй народной традицией, "но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее".

https://ria.ru/20221231/god-1842557160.html

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Ольга Фомченкова

общество, сергей шойгу, россия, новый год, министерство обороны рф (минобороны рф)