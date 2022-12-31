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Российская система ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российская система ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки
Российская система ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки - РИА Новости, 31.12.2022
Российская система ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:35
2022-12-31T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бараниковка Луганской народной республики, Кирилловка, Вольное, Червоная Диброва, Володино Донецкой народной республики, Васильевка Запорожской области и Кончтантиновка Херсонской области", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, луганская народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область
14:35 31.12.2022
 
Российская система ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки

Минобороны: российская система ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ
Бойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бараниковка Луганской народной республики, Кирилловка, Вольное, Червоная Диброва, Володино Донецкой народной республики, Васильевка Запорожской области и Кончтантиновка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2022, 15:48Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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