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Российская система ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки
Российская система ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки - РИА Новости, 31.12.2022
Российская система ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:35
2022-12-31T14:35
2022-12-31T14:35
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бараниковка Луганской народной республики, Кирилловка, Вольное, Червоная Диброва, Володино Донецкой народной республики, Васильевка Запорожской области и Кончтантиновка Херсонской области", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, луганская народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область
Российская система ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки
Минобороны: российская система ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов