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Путин поздравил военных с госнаградами и поблагодарил за службу - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/putin-1842656313.html
Путин поздравил военных с госнаградами и поблагодарил за службу
Путин поздравил военных с госнаградами и поблагодарил за службу - РИА Новости, 31.12.2022
Путин поздравил военных с госнаградами и поблагодарил за службу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за службу военных, участвующих в спецоперации и получивших высокие государственные награды, и поздравил их с... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T17:54
2022-12-31T18:11
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за службу военных, участвующих в спецоперации и получивших высокие государственные награды, и поздравил их с наступающим Новым годом. Путин в субботу посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО. Он отметил, что наградами были отмечены мужество, отвага и героизм военнослужащих и поздравил их с наступающим Новым годом.
https://ria.ru/20221220/putin-1840005149.html
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безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
17:54 31.12.2022 (обновлено: 18:11 31.12.2022)
 
Путин поздравил военных с госнаградами и поблагодарил за службу

Путин поздравил военных с госнаградами и Новым годом и поблагодарил за службу

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВерховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения боевыми орденами и медалями военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО
Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения боевыми орденами и медалями военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения боевыми орденами и медалями военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за службу военных, участвующих в спецоперации и получивших высокие государственные награды, и поздравил их с наступающим Новым годом.
Путин в субботу посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО.
"Я вас сердечно поздравляю с государственными наградами... Все ваши лучшие качества, все, что вы получили от родителей, от тех коллективов, где вы жили, воспитывались - все сейчас положено на службу Отечеству. Я вас благодарю за эту службу и желаю вам всего самого доброго", - сказал Путин.
Он отметил, что наградами были отмечены мужество, отвага и героизм военнослужащих и поздравил их с наступающим Новым годом.
Президент РФ Владимир Путин и старший лейтенант Степан Белов, награжденный званием Героя Российской Федерации, на церемонии вручения государственных наград. 20 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 14:56Специальная военная операция на Украине
Путин назвал героем каждого в зоне спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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