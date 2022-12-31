17:54 31.12.2022 (обновлено: 18:11 31.12.2022)
Путин поздравил военных с госнаградами и поблагодарил за службу
Путин поздравил военных с госнаградами и Новым годом и поблагодарил за службу
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВерховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения боевыми орденами и медалями военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО
Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения боевыми орденами и медалями военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за службу военных, участвующих в спецоперации и получивших высокие государственные награды, и поздравил их с наступающим Новым годом.
Путин в субботу посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО.
"Я вас сердечно поздравляю с государственными наградами... Все ваши лучшие качества, все, что вы получили от родителей, от тех коллективов, где вы жили, воспитывались - все сейчас положено на службу Отечеству. Я вас благодарю за эту службу и желаю вам всего самого доброго", - сказал Путин.
Он отметил, что наградами были отмечены мужество, отвага и героизм военнослужащих и поздравил их с наступающим Новым годом.
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