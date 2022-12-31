https://ria.ru/20221231/putin-1842656313.html

Путин поздравил военных с госнаградами и поблагодарил за службу

Путин поздравил военных с госнаградами и поблагодарил за службу - РИА Новости, 31.12.2022

Путин поздравил военных с госнаградами и поблагодарил за службу

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за службу военных, участвующих в спецоперации и получивших высокие государственные награды, и поздравил их с... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T17:54

2022-12-31T17:54

2022-12-31T18:11

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за службу военных, участвующих в спецоперации и получивших высокие государственные награды, и поздравил их с наступающим Новым годом. Путин в субботу посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО. Он отметил, что наградами были отмечены мужество, отвага и героизм военнослужащих и поздравил их с наступающим Новым годом.

https://ria.ru/20221220/putin-1840005149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф