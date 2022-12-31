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В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий в праздники
В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий в праздники - РИА Новости, 31.12.2022
В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий в праздники
Работа энергоемких предприятий в Одесской области будет ограничена в праздничные дни для обеспечения светом бытовых пользователей, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T00:02
2022-12-31T00:02
2022-12-31T00:02
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Работа энергоемких предприятий в Одесской области будет ограничена в праздничные дни для обеспечения светом бытовых пользователей, заявил в пятницу глава местной областной администрации Максим Марченко. "Администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области относительно ограничения их работы в праздничные дни. Освобожденные энергетические мощности будут направлены для обеспечения бытовых пользователей электроэнергией для того, чтобы у наших жителей была возможность провести праздничные дни, а именно 31 декабря и 1 января, без отключения электроэнергии", - отметил Марченко в видеосообщении в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу Марченко сообщал, что из-за повреждений объектов украинской энергетической инфраструктуры более 400 тысяч абонентов в Одесской области остаются без света.
https://ria.ru/20221230/odessa-1842404220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, одесская область
В мире, ЖКХ, Одесская область
В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий в праздники
Власти Одесской области: работа энергоемких предприятий будет ограничена в праздничные дни
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Работа энергоемких предприятий в Одесской области будет ограничена в праздничные дни для обеспечения светом бытовых пользователей, заявил в пятницу глава местной областной администрации Максим Марченко.
"Администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области относительно ограничения их работы в праздничные дни. Освобожденные энергетические мощности будут направлены для обеспечения бытовых пользователей электроэнергией для того, чтобы у наших жителей была возможность провести праздничные дни, а именно 31 декабря и 1 января, без отключения электроэнергии", - отметил Марченко в видеосообщении в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу Марченко сообщал, что из-за повреждений объектов украинской энергетической инфраструктуры более 400 тысяч абонентов в Одесской области остаются без света.