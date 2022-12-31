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В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий в праздники - РИА Новости, 31.12.2022
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В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий в праздники
В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий в праздники - РИА Новости, 31.12.2022
В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий в праздники
Работа энергоемких предприятий в Одесской области будет ограничена в праздничные дни для обеспечения светом бытовых пользователей, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T00:02
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Работа энергоемких предприятий в Одесской области будет ограничена в праздничные дни для обеспечения светом бытовых пользователей, заявил в пятницу глава местной областной администрации Максим Марченко. "Администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области относительно ограничения их работы в праздничные дни. Освобожденные энергетические мощности будут направлены для обеспечения бытовых пользователей электроэнергией для того, чтобы у наших жителей была возможность провести праздничные дни, а именно 31 декабря и 1 января, без отключения электроэнергии", - отметил Марченко в видеосообщении в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу Марченко сообщал, что из-за повреждений объектов украинской энергетической инфраструктуры более 400 тысяч абонентов в Одесской области остаются без света.
https://ria.ru/20221230/odessa-1842404220.html
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в мире, жкх, одесская область
В мире, ЖКХ, Одесская область
00:02 31.12.2022
 
В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий в праздники

Власти Одесской области: работа энергоемких предприятий будет ограничена в праздничные дни

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Работа энергоемких предприятий в Одесской области будет ограничена в праздничные дни для обеспечения светом бытовых пользователей, заявил в пятницу глава местной областной администрации Максим Марченко.
"Администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области относительно ограничения их работы в праздничные дни. Освобожденные энергетические мощности будут направлены для обеспечения бытовых пользователей электроэнергией для того, чтобы у наших жителей была возможность провести праздничные дни, а именно 31 декабря и 1 января, без отключения электроэнергии", - отметил Марченко в видеосообщении в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу Марченко сообщал, что из-за повреждений объектов украинской энергетической инфраструктуры более 400 тысяч абонентов в Одесской области остаются без света.
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