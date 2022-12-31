https://ria.ru/20221231/prepriyatiya-1842572213.html

В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий в праздники

В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий в праздники - РИА Новости, 31.12.2022

В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий в праздники

Работа энергоемких предприятий в Одесской области будет ограничена в праздничные дни для обеспечения светом бытовых пользователей, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T00:02

2022-12-31T00:02

2022-12-31T00:02

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Работа энергоемких предприятий в Одесской области будет ограничена в праздничные дни для обеспечения светом бытовых пользователей, заявил в пятницу глава местной областной администрации Максим Марченко. "Администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области относительно ограничения их работы в праздничные дни. Освобожденные энергетические мощности будут направлены для обеспечения бытовых пользователей электроэнергией для того, чтобы у наших жителей была возможность провести праздничные дни, а именно 31 декабря и 1 января, без отключения электроэнергии", - отметил Марченко в видеосообщении в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу Марченко сообщал, что из-за повреждений объектов украинской энергетической инфраструктуры более 400 тысяч абонентов в Одесской области остаются без света.

https://ria.ru/20221230/odessa-1842404220.html

одесская область

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, одесская область