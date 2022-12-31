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В Кызыле при пожаре в частном доме пострадали шесть детей и взрослый
В Кызыле при пожаре в частном доме пострадали шесть детей и взрослый - РИА Новости, 01.01.2023
В Кызыле при пожаре в частном доме пострадали шесть детей и взрослый
Шесть детей и один взрослый пострадали при пожаре в частном доме в столице Тувы Кызыле, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг. РИА Новости, 01.01.2023
2022-12-31T23:59
2022-12-31T23:59
2023-01-01T00:02
происшествия
владислав ховалыг
кызыл
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КРАСНОЯРСК, 31 янв — РИА Новости. Шесть детей и один взрослый пострадали при пожаре в частном доме в столице Тувы Кызыле, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг. "Врачи сейчас борются за жизни пострадавших при пожаре в Кызыле. ЧП произошло в частном доме по улице Чапаева. На данный момент в больницу доставлены 6 детей и 1 взрослый", - говорится в сообщении. По информации главы региона, четверо пострадавших находятся в реанимации, состояние остальных выясняется. Причина возгорания пока не установлена.
https://ria.ru/20221229/pozhar-1842339383.html
кызыл
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владислав ховалыг, кызыл
Происшествия, Владислав Ховалыг, Кызыл
23:59 31.12.2022 (обновлено: 00:02 01.01.2023)
В Кызыле при пожаре в частном доме пострадали шесть детей и взрослый
Глава Тувы Ховалыг: в Кызыле при пожаре в частном доме пострадали шесть детей и взрослый