https://ria.ru/20221231/pozhar-1842678021.html

В Кызыле при пожаре в частном доме пострадали шесть детей и взрослый

В Кызыле при пожаре в частном доме пострадали шесть детей и взрослый - РИА Новости, 01.01.2023

В Кызыле при пожаре в частном доме пострадали шесть детей и взрослый

Шесть детей и один взрослый пострадали при пожаре в частном доме в столице Тувы Кызыле, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг. РИА Новости, 01.01.2023

2022-12-31T23:59

2022-12-31T23:59

2023-01-01T00:02

происшествия

владислав ховалыг

кызыл

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КРАСНОЯРСК, 31 янв — РИА Новости. Шесть детей и один взрослый пострадали при пожаре в частном доме в столице Тувы Кызыле, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг. "Врачи сейчас борются за жизни пострадавших при пожаре в Кызыле. ЧП произошло в частном доме по улице Чапаева. На данный момент в больницу доставлены 6 детей и 1 взрослый", - говорится в сообщении. По информации главы региона, четверо пострадавших находятся в реанимации, состояние остальных выясняется. Причина возгорания пока не установлена.

https://ria.ru/20221229/pozhar-1842339383.html

кызыл

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, владислав ховалыг, кызыл