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В Кызыле при пожаре в частном доме пострадали шесть детей и взрослый - РИА Новости, 01.01.2023
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В Кызыле при пожаре в частном доме пострадали шесть детей и взрослый
В Кызыле при пожаре в частном доме пострадали шесть детей и взрослый - РИА Новости, 01.01.2023
В Кызыле при пожаре в частном доме пострадали шесть детей и взрослый
Шесть детей и один взрослый пострадали при пожаре в частном доме в столице Тувы Кызыле, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг. РИА Новости, 01.01.2023
2022-12-31T23:59
2023-01-01T00:02
происшествия
владислав ховалыг
кызыл
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КРАСНОЯРСК, 31 янв — РИА Новости. Шесть детей и один взрослый пострадали при пожаре в частном доме в столице Тувы Кызыле, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг. "Врачи сейчас борются за жизни пострадавших при пожаре в Кызыле. ЧП произошло в частном доме по улице Чапаева. На данный момент в больницу доставлены 6 детей и 1 взрослый", - говорится в сообщении. По информации главы региона, четверо пострадавших находятся в реанимации, состояние остальных выясняется. Причина возгорания пока не установлена.
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происшествия, владислав ховалыг, кызыл
Происшествия, Владислав Ховалыг, Кызыл
23:59 31.12.2022 (обновлено: 00:02 01.01.2023)
 
В Кызыле при пожаре в частном доме пострадали шесть детей и взрослый

Глава Тувы Ховалыг: в Кызыле при пожаре в частном доме пострадали шесть детей и взрослый

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Тушение пожара. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 31 янв — РИА Новости. Шесть детей и один взрослый пострадали при пожаре в частном доме в столице Тувы Кызыле, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг.
"Врачи сейчас борются за жизни пострадавших при пожаре в Кызыле. ЧП произошло в частном доме по улице Чапаева. На данный момент в больницу доставлены 6 детей и 1 взрослый", - говорится в сообщении.
По информации главы региона, четверо пострадавших находятся в реанимации, состояние остальных выясняется. Причина возгорания пока не установлена.
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ПроисшествияВладислав ХовалыгКызыл
 
 
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