https://ria.ru/20221231/pozhar-1842600144.html

В МЧС назвали причины пожаров в новогодние праздники

В МЧС назвали причины пожаров в новогодние праздники - РИА Новости, 31.12.2022

В МЧС назвали причины пожаров в новогодние праздники

Основными причинами пожаров в жилых домах в России с гибелью людей во время новогодних праздников по-прежнему остаются аварийный режим работы электросетей и... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T11:20

2022-12-31T11:20

2022-12-31T11:20

новый год — 2023

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Основными причинами пожаров в жилых домах в России с гибелью людей во время новогодних праздников по-прежнему остаются аварийный режим работы электросетей и неосторожное обращение с огнем; за первые 10 дней 2022 года в стране погибли 484 человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Он подчеркнул, что исключение этих рисков повысит безопасность любого жилья. По данным МЧС РФ, за 10 дней новогодних праздников в 2022 году в регионах страны произошло 7 тысяч бытовых пожаров, в результате которых погибли 484 человека, включая 12 детей.

https://ria.ru/20221231/opasno-1842573478.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)