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В МЧС назвали причины пожаров в новогодние праздники
В МЧС назвали причины пожаров в новогодние праздники - РИА Новости, 31.12.2022
В МЧС назвали причины пожаров в новогодние праздники
Основными причинами пожаров в жилых домах в России с гибелью людей во время новогодних праздников по-прежнему остаются аварийный режим работы электросетей и... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:20
2022-12-31T11:20
2022-12-31T11:20
новый год — 2023
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Основными причинами пожаров в жилых домах в России с гибелью людей во время новогодних праздников по-прежнему остаются аварийный режим работы электросетей и неосторожное обращение с огнем; за первые 10 дней 2022 года в стране погибли 484 человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Он подчеркнул, что исключение этих рисков повысит безопасность любого жилья. По данным МЧС РФ, за 10 дней новогодних праздников в 2022 году в регионах страны произошло 7 тысяч бытовых пожаров, в результате которых погибли 484 человека, включая 12 детей.
https://ria.ru/20221231/opasno-1842573478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новый год — 2023, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС назвали причины пожаров в новогодние праздники
МЧС: пожары в праздники происходят из-за перегрузки сетей и небрежного обращения с огнем
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Основными причинами пожаров в жилых домах в России с гибелью людей во время новогодних праздников по-прежнему остаются аварийный режим работы электросетей и неосторожное обращение с огнем; за первые 10 дней 2022 года в стране погибли 484 человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Причины трагедий неизменны: аварийный режим работы и перегрузка электросетей, а также неосторожное обращение с огнем, включая курение", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что исключение этих рисков повысит безопасность любого жилья.
По данным МЧС РФ, за 10 дней новогодних праздников в 2022 году в регионах страны произошло 7 тысяч бытовых пожаров, в результате которых погибли 484 человека, включая 12 детей.