https://ria.ru/20221231/pozdravlenie-1842642233.html

Путин поздравил участников спецоперации с Новым годом

Путин поздравил участников спецоперации с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2022

Путин поздравил участников спецоперации с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников спецоперации с Новым годом, поблагодарив за силу духа и отвагу. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T16:06

2022-12-31T16:06

2022-12-31T16:06

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

донбасс

новороссия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников спецоперации с Новым годом, поблагодарив за силу духа и отвагу. "Сердечно поздравляю с наступающим Новым годом всех участников специальной военной операции. Тех, кто сейчас здесь, рядом со мной, кто на передовой и прифронтовых рубежах, кто проходит подготовку в учебных центрах, чтобы потом вступить в бой, кто находится в госпиталях или исполнив свой долг, уже вернулся домой, всех кто несет боевое дежурство в стратегических подразделениях - весь личный состав Вооруженных сил", - сказал Путин в своем новогоднем обращении. Он поблагодарил военных за доблестную службу. "Вся наша огромная страна гордится вашей силой духа, стойкостью и отвагой. Миллионы людей душой и сердцем с вами. И за новогодним столом обязательно будет звучать тосты в вашу честь", - сказал президент. Отдельное спасибо он сказал всем, кто обеспечивает военные действия — водителям и железнодорожникам, которые снабжают фронт, врачам, фельдшерам, медсёстрам и медбратьям, которые борются за жизни солдат, выхаживают раненых мирных жителей, инженеров на заводах, которые трудятся сегодня с полной отдачей, строителей, которые возводят гражданские объекты и оборонительные укрепления и помогают восстанавливать разрушенные города и села Донбасса и Новороссии.

https://ria.ru/20221231/novyygod-1842639713.html

россия

донбасс

новороссия

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владимир путин, россия, донбасс, новороссия