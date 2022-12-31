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Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина из Южного военного округа - РИА Новости, 31.12.2022
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Новогодние украшения на елке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Новый год — 2023
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Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина из Южного военного округа
Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина из Южного военного округа - РИА Новости, 31.12.2022
Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина из Южного военного округа
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба Южного военного округа, поздравление будет показано всем жителям страны, сообщил в... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:34
2022-12-31T15:34
новый год — 2023
владимир путин
россия
москва
дмитрий песков
здоровье - общество
украина
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба Южного военного округа, поздравление будет показано всем жителям страны, сообщил в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Глава государства обратился к гражданам не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине."С учетом разницы во времени, вы знаете, что Новый год уже наступил на Камчатке, президент России оттуда же (из штаба Южного военного округа - ред.) поздравил россиян с Новым годом, обратившись к ним со своим традиционным новогодним выступлением", - сказал он.По его словам, поздравление увидят все россияне - от Камчатки до Москвы. "Это и есть новогоднее поздравление президента", - пояснил он.
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владимир путин, россия, москва, дмитрий песков, здоровье - общество, украина
Новый год — 2023, Владимир Путин, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Здоровье - Общество, Украина
15:34 31.12.2022
 
Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина из Южного военного округа

Песков: Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба Южного военного округа

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время новогоднего обращения
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба Южного военного округа, поздравление будет показано всем жителям страны, сообщил в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Глава государства обратился к гражданам не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине.
"С учетом разницы во времени, вы знаете, что Новый год уже наступил на Камчатке, президент России оттуда же (из штаба Южного военного округа - ред.) поздравил россиян с Новым годом, обратившись к ним со своим традиционным новогодним выступлением", - сказал он.
По его словам, поздравление увидят все россияне - от Камчатки до Москвы. "Это и есть новогоднее поздравление президента", - пояснил он.
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 13:25Новый год — 2023
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