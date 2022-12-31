https://ria.ru/20221231/pozdravlenie-1842637310.html

Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина из Южного военного округа

Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина из Южного военного округа - РИА Новости, 31.12.2022

Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина из Южного военного округа

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба Южного военного округа, поздравление будет показано всем жителям страны, сообщил в... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:34

2022-12-31T15:34

2022-12-31T15:34

новый год — 2023

владимир путин

россия

москва

дмитрий песков

здоровье - общество

украина

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба Южного военного округа, поздравление будет показано всем жителям страны, сообщил в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Глава государства обратился к гражданам не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине."С учетом разницы во времени, вы знаете, что Новый год уже наступил на Камчатке, президент России оттуда же (из штаба Южного военного округа - ред.) поздравил россиян с Новым годом, обратившись к ним со своим традиционным новогодним выступлением", - сказал он.По его словам, поздравление увидят все россияне - от Камчатки до Москвы. "Это и есть новогоднее поздравление президента", - пояснил он.

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владимир путин, россия, москва, дмитрий песков, здоровье - общество, украина