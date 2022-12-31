https://ria.ru/20221231/pozdravlenie-1842637310.html
Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина из Южного военного округа
Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина из Южного военного округа - РИА Новости, 31.12.2022
Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина из Южного военного округа
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба Южного военного округа, поздравление будет показано всем жителям страны, сообщил в... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:34
2022-12-31T15:34
2022-12-31T15:34
новый год — 2023
владимир путин
россия
москва
дмитрий песков
здоровье - общество
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151205/59/1512055942_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04286f28ddf7dd00b8e6c09474414bf4.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба Южного военного округа, поздравление будет показано всем жителям страны, сообщил в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Глава государства обратился к гражданам не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине."С учетом разницы во времени, вы знаете, что Новый год уже наступил на Камчатке, президент России оттуда же (из штаба Южного военного округа - ред.) поздравил россиян с Новым годом, обратившись к ним со своим традиционным новогодним выступлением", - сказал он.По его словам, поздравление увидят все россияне - от Камчатки до Москвы. "Это и есть новогоднее поздравление президента", - пояснил он.
https://ria.ru/20221231/itogi-1842616817.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151205/59/1512055942_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c515dd27110c346e9014ea9b2f1462f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, москва, дмитрий песков, здоровье - общество, украина
Новый год — 2023, Владимир Путин, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Здоровье - Общество, Украина
Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина из Южного военного округа
Песков: Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба Южного военного округа