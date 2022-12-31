https://ria.ru/20221231/pozdravlenie-1842600914.html
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2022
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента РФ Владимира Путина с Новым годом, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:26
2022-12-31T11:26
2022-12-31T11:26
в мире
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россия
владимир путин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента РФ Владимира Путина с Новым годом, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая. "Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года", - говорится в сообщении телевидения. Президент России в поздравлении лидеру КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень, соответствующее поздравление было опубликовано накануне на сайте Кремля.
https://ria.ru/20221231/davlenie-1842588037.html
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РИА Новости
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в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента РФ Владимира Путина с Новым годом, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года", - говорится в сообщении телевидения.
Президент России в поздравлении лидеру КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень, соответствующее поздравление было опубликовано накануне на сайте Кремля.