Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221231/pozdravlenie-1842600914.html
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2022
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента РФ Владимира Путина с Новым годом, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:26
2022-12-31T11:26
в мире
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771087146_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_53eadd3f219e64c2c1e44ff9cd6db96b.jpg
ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента РФ Владимира Путина с Новым годом, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая. "Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года", - говорится в сообщении телевидения. Президент России в поздравлении лидеру КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень, соответствующее поздравление было опубликовано накануне на сайте Кремля.
https://ria.ru/20221231/davlenie-1842588037.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771087146_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_4774829473caf776436235533bdcf18b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
11:26 31.12.2022
 
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента РФ Владимира Путина с Новым годом, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года", - говорится в сообщении телевидения.
Президент России в поздравлении лидеру КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень, соответствующее поздравление было опубликовано накануне на сайте Кремля.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 08:21
Давление на Россию и Китай осложняет мировые кризисы, считает эксперт
 
В миреКитайРоссияВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала