15:41 31.12.2022 (обновлено: 15:47 31.12.2022)
В Британии заявили о новой геополитической эпохе
The Economist пишет, что американский мировой порядок оказался на грани краха
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине и наращивание военной мощи Китая возвещают о наступлении новой эпохи соперничества между крупными державами, пишет The Economist.
"Москва и Пекин регулярно проводят военные учения, и высокопоставленные американские руководители считают, что две страны будут неизбежно сближаться", — говорится в публикации.
По словам авторов, такие преобразования происходят в момент, когда вес и влияние Соединенных Штатов в мировой экономике идут на спад.
"В прошлом веке американский ВВП существенно превосходил валовый внутренний продукт соперников США: Германии и Японии во Второй мировой войне и Советского Союза и Китая в годы холодной войны. Но сейчас китайский ВВП ненамного отстает от американского (и уже превосходит его, если считать по паритету покупательной способности)", — отмечают они.
Кроме того, считают журналисты, в политике президента Джо Байдена много протекционизма, который вредит отношениям с союзниками.
"Такая политика ведет к усилению напряженности в отношениях с европейскими и азиатскими союзниками, поскольку ограничивает им доступ на американский рынок", — заключается в статье.
После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>