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В Британии заявили о новой геополитической эпохе - РИА Новости, 31.12.2022
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В Британии заявили о новой геополитической эпохе
В Британии заявили о новой геополитической эпохе - РИА Новости, 31.12.2022
В Британии заявили о новой геополитической эпохе
Российская спецоперация на Украине и наращивание военной мощи Китая возвещают о наступлении новой эпохи соперничества между крупными державами, пишет The... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:41
2022-12-31T15:47
в мире
джо байден
сша
украина
китай
нато
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине и наращивание военной мощи Китая возвещают о наступлении новой эпохи соперничества между крупными державами, пишет The Economist. "Москва и Пекин регулярно проводят военные учения, и высокопоставленные американские руководители считают, что две страны будут неизбежно сближаться", — говорится в публикации. По словам авторов, такие преобразования происходят в момент, когда вес и влияние Соединенных Штатов в мировой экономике идут на спад. "В прошлом веке американский ВВП существенно превосходил валовый внутренний продукт соперников США: Германии и Японии во Второй мировой войне и Советского Союза и Китая в годы холодной войны. Но сейчас китайский ВВП ненамного отстает от американского (и уже превосходит его, если считать по паритету покупательной способности)", — отмечают они. Кроме того, считают журналисты, в политике президента Джо Байдена много протекционизма, который вредит отношениям с союзниками. "Такая политика ведет к усилению напряженности в отношениях с европейскими и азиатскими союзниками, поскольку ограничивает им доступ на американский рынок", — заключается в статье. После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221231/ssha-1842600475.html
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в мире, джо байден, сша, украина, китай, нато
В мире, Джо Байден, США, Украина, Китай, НАТО
15:41 31.12.2022 (обновлено: 15:47 31.12.2022)
 
В Британии заявили о новой геополитической эпохе

The Economist пишет, что американский мировой порядок оказался на грани краха

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине и наращивание военной мощи Китая возвещают о наступлении новой эпохи соперничества между крупными державами, пишет The Economist.
"Москва и Пекин регулярно проводят военные учения, и высокопоставленные американские руководители считают, что две страны будут неизбежно сближаться", — говорится в публикации.
Морские пехотинцы США - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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В США назвали регион, где у Вашингтона возникнут проблемы из-за Украины
По словам авторов, такие преобразования происходят в момент, когда вес и влияние Соединенных Штатов в мировой экономике идут на спад.
"В прошлом веке американский ВВП существенно превосходил валовый внутренний продукт соперников США: Германии и Японии во Второй мировой войне и Советского Союза и Китая в годы холодной войны. Но сейчас китайский ВВП ненамного отстает от американского (и уже превосходит его, если считать по паритету покупательной способности)", — отмечают они.
Кроме того, считают журналисты, в политике президента Джо Байдена много протекционизма, который вредит отношениям с союзниками.
"Такая политика ведет к усилению напряженности в отношениях с европейскими и азиатскими союзниками, поскольку ограничивает им доступ на американский рынок", — заключается в статье.
После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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