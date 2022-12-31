https://ria.ru/20221231/politika-1840804710.html

"Возвращение Муссолини" и победа социализма. Чем запомнился 2022-й

"Возвращение Муссолини" и победа социализма. Чем запомнился 2022-й - РИА Новости, 31.12.2022

"Возвращение Муссолини" и победа социализма. Чем запомнился 2022-й

Год синего водяного тигра для многих правящих элит на Западе стал роковым. Экономический кризис, вызванный пандемией, усугубился санкционной войной и... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T08:00

2022-12-31T08:00

2022-12-31T08:01

в мире

справки

джорджа мелони

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Год синего водяного тигра для многих правящих элит на Западе стал роковым. Экономический кризис, вызванный пандемией, усугубился санкционной войной и взлетевшими ценами на энергоресурсы. Тяжелее всего пришлось Великобритании, но Италия, Израиль и Бразилия тоже привлекли к себе внимание мировых СМИ. О том, что изменилось в этих странах, — в материале РИА Новости.Парад премьеровВ уходящем году Великобритания стала безоговорочным лидером по отставкам глав государств. С июля по октябрь сменилось три премьер-министра. Причем политический кризис далек от завершения.Первым уволился Борис Джонсон — все-таки не смог пережить череду скандалов, связанных с его кадровой политикой и вечеринками в пандемию коронавируса. Отставку поддерживали почти 70 процентов британцев. Последней каплей стала история, связанная с заместителем главного организатора Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером. Тот устроил пьяный дебош в элитном клубе "Карлтон" и домогался мужчин. Причем журналисты выяснили, что Пинчер уже попадал в такие истории. Джонсон об этом знал, но все равно решил трудоустроить однопартийца и даже назвал его "прикольным парнем".Спустя пару дней после разглашения информации о скандале из правительства Джонсона вышли более 50 министров. Публично о верности премьеру заявила только глава МИД Лиз Трасс, которая и стала его преемницей.Однако продержалась она всего 45 дней, установив рекорд по самому короткому сроку пребывания в должности. Желание походить на Маргарет Тэтчер не сыграло ей на руку. Следуя заветам кумира, Трасс решила, что экономику должны спасать богатые (те, кто зарабатывает в год более 150 тысяч фунтов стерлингов), поэтому нужно сократить для них ставку подоходного налога с 45 процентов до 40. Чтобы компенсировать недобор средств, Лондон хотел занять у международных финансовых организаций 45 миллиардов фунтов, а в долгосрочной перспективе в страну должны были хлынуть инвестиции.Однако в МВФ заявили: таким образом Трасс увеличит социально-экономический разрыв между бедными и богатыми. Одной только декларации о намерениях хватило, чтобы курс английской валюты сравнялся с долларом, чего не случалось с 1985-го. При этом 75 процентов британцев посчитали, что правительство утратило контроль над экономической ситуацией в стране.Следующим премьер-министром стал бывший глава Минфина Риши Сунак. Несмотря на его попытки вывести страну из экономического кризиса, в декабре, судя по опросу Opinium, только 29 процентов респондентов готовы были проголосовать за Консервативную партию, а 44 процента выбрали бы лейбористов. Причем среди консерваторов зреет недовольство Сунаком — некоторые считают, что он проводит слишком левую политику, в том числе избегает радикальных шагов в отношении мигрантов.Как отмечает The Guardian, Консервативной партии может грозить раскол. При этом часть доноров уже заморозила финансирование организации. По словам пэра Питера Круддаса, пожертвовавшего тори свыше 3,5 миллиона фунтов стерлингов, он не даст больше ни пенса, так как они перестали быть правоцентристами.Поход на РимНе справившись с вызванным пандемией экономическим кризисом, левоцентристское правительство Италии развалилось. И в конце сентября на парламентских выборах победила правая коалиция во главе с Джорджи Мелони, которую окрестили "наследницей Муссолини". С юных лет она состояла в ультраправом движении и собирается проводить жесткую политику по борьбе с нелегальной миграцией.Кроме того, в статусе премьер-министра Мелони надеется реформировать ЕС в "свободный экономический союз". В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: если итальянка будет вести себя как власти Польши или Венгрии, рьяно защищающие традиционные ценности, Рим рискует попасть под санкции.С коалицией у Мелони тоже проблемы. Лидеры "Лиги севера" и "Вперед Италии" Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони явно недовольны тем, что триаду возглавила женщина, которую еще недавно считали младшим партнером. Все трое с таким ожесточением делили министерские портфели, что некоторые наблюдатели не исключали даже перевыборов в парламент.В частности, Берлускони назвал Мелони "властной, высокомерной и не желающей меняться". Она в свою очередь заявила, что в ее команде нет места тем, кто не видит Италию в НАТО и Евросоюзе — и это при том, что Сальвини и Берлускони никогда не скрывали теплых чувств к России. "Лига севера" даже отправляла наблюдателя на референдум в Крым. В среднем итальянские правительства живут от одного года до двух, примерно того же эксперты ожидают и от кабинета министров Мелони.Земля обетованнаяВ Израиле в кресло премьер-министра вернулся Биньямин Нетаньяху. Возглавляемая им коалиция правых, крайне правых и ультраортодоксальных партий взяла в парламенте 64 места из 120. Предыдущий глава правительства Яир Лапид заявил, что ни при каких условиях не сможет работать с этими людьми, и ушел в оппозицию.Нетаньяху руководил Израилем 12 лет и пользуется значительной поддержкой среди рядовых граждан. Однако в 2021-м ему пришлось уйти в отставку — оппозиция, включая представителей арабов, объединилась и выступила против него единым фронтом. Правда, этот альянс просуществовал чуть больше года и снова открыл Биби дорогу на политический Олимп.Теперь он и его сторонники надеются, что правительство будет самым устойчивым за последние пять лет. Они хотят разрешить парламенту отменять постановления Высокого суда и собираются пересмотреть многие базовые законы Израиля — в том числе касающиеся прав сексуальных меньшинств и правил репатриации. В связи с этим президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство не раскалывать общество.Нетаньяху — убежденный сторонник строительства израильских поселений на Западном берегу Иордана, оккупированном после ближневосточной войны 1967 года. Международное сообщество считает их незаконными. При этом Нетаньяху выступает против создания палестинского государства на Западном берегу и в секторе Газа, хотя большинство стран — членов ООН, включая США, поддерживает такой вариант решения палестино-израильского конфликта. Кроме того, новоиспеченного премьера обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Правда, члены победившей коалиции обещают провести реформу, которая положит конец судебному преследованию их лидера.Красный октябрьВ Бразилии к власти спустя 11 лет вернулся Луис Инасиу Лула да Силва. На президентских выборах он обогнал Жаира Болсонару на 1,8 процента. Страна поле этого раскололась надвое, однако в целом Латинская Америка восприняла победу социалиста да Силва с радостью. Ничего удивительного: вместе с Бразилией на континенте 13 государств оказались под властью левых."Мы готовы усердно работать ради укрепления Латинской Америки и стран Карибского бассейна, а также ради экономического и социального развития наших народов", — заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро. "Твоя победа укрепит демократию и интеграцию в Латинской Америке", — высказался президент Боливии Луис Арсе. "Лула. Радость!" — не скрывал эмоции чилийский лидер Габриэль Борич. "Да здравствует Лула!" — написал в соцсети президент Колумбии Густаво Петро.Соперником да Сильвы был человек, которого левые в самой Бразилии зачастую называли фашистом, а либеральные СМИ сравнивали с Дональдом Трампом. Широкой публике Жаир Болсонару запомнился вырубкой дождевых лесов Амазонии, борьбой с социалистами и представителями ЛГБТ. При этом он так не хотел покидать президентское кресло, что наблюдатели не исключали вооруженных столкновений после выборов. Однако да Сильва поддержали многие мировые лидеры, включая Россию, США и страны Евросоюза.В свою очередь, новый глава государства по внешней политике не планирует выбирать между Москвой и Вашингтоном. По его словам, к спецоперации привели действия не только России, но и Запада. Во внутренней политике у да Силвы проблем даже больше, чем у Сунака или Мелони. Несмотря на победу на президентских выборах, его единомышленники не смогли взять большинство в парламенте.

https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826362520.html

https://ria.ru/20221021/italiya-1825763837.html

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рим

бразилия

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