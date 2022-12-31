https://ria.ru/20221231/pogoda-1842621148.html
Синоптик предупредил о туманах в Москве
Синоптик предупредил о туманах в Москве - РИА Новости, 31.12.2022
Синоптик предупредил о туманах в Москве
Туманы и дымки наблюдаются местами в Московском регионе, больше всего они накрыли северные районы, ухудшение видимости продлится до вечера, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T13:51
2022-12-31T13:51
2022-12-31T13:52
общество
погода
москва
волоколамск
клин
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
михаил леус
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Туманы и дымки наблюдаются местами в Московском регионе, больше всего они накрыли северные районы, ухудшение видимости продлится до вечера, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказал, что туман местами накрыл северную половину Московского региона. Дымки наблюдаются и в других районах. "Туман был утром в Кашире, Клину, Волоколамске, это в период с 09.00 до 12.00 часов. Сейчас туман в Дмитрове наблюдается и густая дымка в Волоколамске, Клину, Павловском Посаде, Серпухове", - рассказал Леус. Также синоптик отметил, что дымки могут продлиться до вечера, пока в регион не придет теплый атмосферный фронт. "То есть в течение дня на севере сохранится ухудшение видимости", - пояснил Леус. Ранее сообщалось, что по данным сервиса "Яндекс. Расписание", большое количество рейсов задержаны и отменены в субботу утром из-за непогоды в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, погода, москва, волоколамск, клин, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), михаил леус, московская область (подмосковье)
Общество, Погода, Москва, Волоколамск, Клин, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Михаил Леус, Московская область (Подмосковье)
13:51 31.12.2022 (обновлено: 13:52 31.12.2022)
Синоптик предупредил о туманах в Москве
Синоптик Леус предупредил о туманах и дымке в московском регионе