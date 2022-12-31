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Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2022
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Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2022
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидаются в новогоднюю ночь в столице, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T10:00
2022-12-31T10:00
новый год — 2023
общество
михаил леус
москва
новый год
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидаются в новогоднюю ночь в столице, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Ближайшей ночью управление погодой в столице перейдет к теплому атмосферному фронту, приближающемуся с северо-запада. Погода будет облачная, пройдет небольшой снег, местами мокрый снег, гололедица и температура воздуха - 0 - плюс 2 градуса", - рассказал Леус. Также синоптик отметил, что сегодня погоду в Москве в первой половине дня будет формировать уходящий на юго-восток циклон, а во второй половине дня за управление будет отвечать гребень антициклона с северо-запада. "Погода облачная, пройдет небольшой снег, мокрый снег, преимущественно в первой половине дня. В северных районах области возможны очаги туманов. Максимальная температура воздуха сегодня - 0 - плюс 2 градуса в Москве, 0 - плюс 3 в Подмосковье", - сообщил Леус. Он добавил, что ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, михаил леус, москва, новый год
Новый год — 2023, Общество, Михаил Леус, Москва, Новый год
10:00 31.12.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Синоптик Леус: в Москве в Новый год ожидают облачную погоду, снег и до двух градусов тепла

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкГирлянды и флажки над Красной площадью, украшенной к Новому году
Гирлянды и флажки над Красной площадью, украшенной к Новому году - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Гирлянды и флажки над Красной площадью, украшенной к Новому году. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидаются в новогоднюю ночь в столице, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Ближайшей ночью управление погодой в столице перейдет к теплому атмосферному фронту, приближающемуся с северо-запада. Погода будет облачная, пройдет небольшой снег, местами мокрый снег, гололедица и температура воздуха - 0 - плюс 2 градуса", - рассказал Леус.
Также синоптик отметил, что сегодня погоду в Москве в первой половине дня будет формировать уходящий на юго-восток циклон, а во второй половине дня за управление будет отвечать гребень антициклона с северо-запада.
"Погода облачная, пройдет небольшой снег, мокрый снег, преимущественно в первой половине дня. В северных районах области возможны очаги туманов. Максимальная температура воздуха сегодня - 0 - плюс 2 градуса в Москве, 0 - плюс 3 в Подмосковье", - сообщил Леус.
Он добавил, что ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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Новый год — 2023ОбществоМихаил ЛеусМоскваНовый год
 
 
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