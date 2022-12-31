https://ria.ru/20221231/pogoda-1842594409.html

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2022

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидаются в новогоднюю ночь в столице, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T10:00

2022-12-31T10:00

2022-12-31T10:00

новый год — 2023

общество

михаил леус

москва

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838058087_0:40:3476:1995_1920x0_80_0_0_e9fb0cbae57cc0d99210552b91080ee9.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидаются в новогоднюю ночь в столице, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Ближайшей ночью управление погодой в столице перейдет к теплому атмосферному фронту, приближающемуся с северо-запада. Погода будет облачная, пройдет небольшой снег, местами мокрый снег, гололедица и температура воздуха - 0 - плюс 2 градуса", - рассказал Леус. Также синоптик отметил, что сегодня погоду в Москве в первой половине дня будет формировать уходящий на юго-восток циклон, а во второй половине дня за управление будет отвечать гребень антициклона с северо-запада. "Погода облачная, пройдет небольшой снег, мокрый снег, преимущественно в первой половине дня. В северных районах области возможны очаги туманов. Максимальная температура воздуха сегодня - 0 - плюс 2 градуса в Москве, 0 - плюс 3 в Подмосковье", - сообщил Леус. Он добавил, что ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил леус, москва, новый год