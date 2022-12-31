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Турция предложила провести встречу с Сирией в январе - РИА Новости, 31.12.2022
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Турция предложила провести встречу с Сирией в январе
Турция предложила провести встречу с Сирией в январе - РИА Новости, 31.12.2022
Турция предложила провести встречу с Сирией в январе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара предложила провести встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, возможно, в... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T17:10
2022-12-31T17:18
в мире
сирия
анкара (провинция)
турция
мевлют чавушоглу
москва
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АНКАРА, 31 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара предложила провести встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, возможно, в третьей стране."Мы сказали, что давайте сделаем это во второй половине января. Встреча может состояться в третьей стране", - приводит слова Чавушоглу телеканал NTV.По данным телеканала Habertürk, заявив, что пока неясно, где будет проходить встреча, Чавушоглу сказал, "это может быть Москва или третья страна".Ранее сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске сообщила, что Анкара согласилась после встречи министров обороны Турции, Сирии и России в Москве на вывод своих войск с сирийской территории.Министры обороны России, Сирии и Турции провели на этой неделе трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet.
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в мире, сирия, анкара (провинция), турция, мевлют чавушоглу, москва
В мире, Сирия, Анкара (провинция), Турция, Мевлют Чавушоглу, Москва
17:10 31.12.2022 (обновлено: 17:18 31.12.2022)
 
Турция предложила провести встречу с Сирией в январе

Чавушоглу: Турция предложила провести переговоры с Сирией во второй половине января

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара предложила провести встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, возможно, в третьей стране.
"Мы сказали, что давайте сделаем это во второй половине января. Встреча может состояться в третьей стране", - приводит слова Чавушоглу телеканал NTV.
По данным телеканала Habertürk, заявив, что пока неясно, где будет проходить встреча, Чавушоглу сказал, "это может быть Москва или третья страна".
Ранее сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске сообщила, что Анкара согласилась после встречи министров обороны Турции, Сирии и России в Москве на вывод своих войск с сирийской территории.
Министры обороны России, Сирии и Турции провели на этой неделе трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet.
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В миреСирияАнкара (провинция)ТурцияМевлют ЧавушоглуМосква
 
 
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