https://ria.ru/20221231/peregovory-1842649937.html

Турция предложила провести встречу с Сирией в январе

Турция предложила провести встречу с Сирией в январе - РИА Новости, 31.12.2022

Турция предложила провести встречу с Сирией в январе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара предложила провести встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, возможно, в... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T17:10

2022-12-31T17:10

2022-12-31T17:18

в мире

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анкара (провинция)

турция

мевлют чавушоглу

москва

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АНКАРА, 31 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара предложила провести встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, возможно, в третьей стране."Мы сказали, что давайте сделаем это во второй половине января. Встреча может состояться в третьей стране", - приводит слова Чавушоглу телеканал NTV.По данным телеканала Habertürk, заявив, что пока неясно, где будет проходить встреча, Чавушоглу сказал, "это может быть Москва или третья страна".Ранее сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске сообщила, что Анкара согласилась после встречи министров обороны Турции, Сирии и России в Москве на вывод своих войск с сирийской территории.Министры обороны России, Сирии и Турции провели на этой неделе трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet.

https://ria.ru/20221230/proekty-1842466402.html

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анкара (провинция)

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в мире, сирия, анкара (провинция), турция, мевлют чавушоглу, москва