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Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для российско-китайских отношений - РИА Новости, 31.12.2022
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Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для российско-китайских отношений
Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для российско-китайских отношений - РИА Новости, 31.12.2022
Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для российско-китайских отношений
Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину выразил готовность поддерживать тесные контакты с ним в новом году,... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:41
2022-12-31T12:15
в мире
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
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ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину выразил готовность поддерживать тесные контакты с ним в новом году, сообщает Центральное телевидение Китая."Готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и вести наши страны к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо народов двух стран", - говорится в телеграмме Си Цзиньпина, текст которой приводит Центральное телевидение Китая.Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину заявил, что в 2023 году российско-китайские отношения получат новые возможности для развития, сообщает Центральное телевидение Китая."В приближающемся 2023 году… российско-китайские отношения могут получить новые возможности для развития", - говорится в телеграмме Си Цзиньпина, текст которой приводит Центральное телевидение Китая.Китайский лидер также отметил, что в 2022 году российско-китайские отношения сохраняли здоровую динамику развития."Стабильно развивалось российско-китайское сотрудничество в торгово-экономической сфере, сотрудничество в таких сферах как энергетика, инвестирование, связь достигло новых результатов", - отметил Си Цзиньпин.Накануне президент России в поздравлении лидеру КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень, соответствующее поздравление было опубликовано на сайте Кремля.
https://ria.ru/20221231/davlenie-1842588037.html
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в мире, владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, новый год
В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Россия, Китай, Новый год — 2023, Новый год
11:41 31.12.2022 (обновлено: 12:15 31.12.2022)
 
Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для российско-китайских отношений

Си Цзиньпин выразил готовность поддерживать взаимодействие с Путиным в новом году

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину выразил готовность поддерживать тесные контакты с ним в новом году, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и вести наши страны к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо народов двух стран", - говорится в телеграмме Си Цзиньпина, текст которой приводит Центральное телевидение Китая.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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Давление на Россию и Китай осложняет мировые кризисы, считает эксперт
Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину заявил, что в 2023 году российско-китайские отношения получат новые возможности для развития, сообщает Центральное телевидение Китая.
"В приближающемся 2023 году… российско-китайские отношения могут получить новые возможности для развития", - говорится в телеграмме Си Цзиньпина, текст которой приводит Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер также отметил, что в 2022 году российско-китайские отношения сохраняли здоровую динамику развития.
"Стабильно развивалось российско-китайское сотрудничество в торгово-экономической сфере, сотрудничество в таких сферах как энергетика, инвестирование, связь достигло новых результатов", - отметил Си Цзиньпин.
Накануне президент России в поздравлении лидеру КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень, соответствующее поздравление было опубликовано на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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