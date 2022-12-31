https://ria.ru/20221231/otnosheniya-1842602541.html

Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для российско-китайских отношений

Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для российско-китайских отношений - РИА Новости, 31.12.2022

Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для российско-китайских отношений

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину выразил готовность поддерживать тесные контакты с ним в новом году,... РИА Новости, 31.12.2022

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2022-12-31T11:41

2022-12-31T12:15

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ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину выразил готовность поддерживать тесные контакты с ним в новом году, сообщает Центральное телевидение Китая."Готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и вести наши страны к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо народов двух стран", - говорится в телеграмме Си Цзиньпина, текст которой приводит Центральное телевидение Китая.Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину заявил, что в 2023 году российско-китайские отношения получат новые возможности для развития, сообщает Центральное телевидение Китая."В приближающемся 2023 году… российско-китайские отношения могут получить новые возможности для развития", - говорится в телеграмме Си Цзиньпина, текст которой приводит Центральное телевидение Китая.Китайский лидер также отметил, что в 2022 году российско-китайские отношения сохраняли здоровую динамику развития."Стабильно развивалось российско-китайское сотрудничество в торгово-экономической сфере, сотрудничество в таких сферах как энергетика, инвестирование, связь достигло новых результатов", - отметил Си Цзиньпин.Накануне президент России в поздравлении лидеру КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень, соответствующее поздравление было опубликовано на сайте Кремля.

https://ria.ru/20221231/davlenie-1842588037.html

https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, новый год