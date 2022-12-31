https://ria.ru/20221231/otnosheniya-1842602541.html
Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для российско-китайских отношений
Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для российско-китайских отношений - РИА Новости, 31.12.2022
Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для российско-китайских отношений
Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину выразил готовность поддерживать тесные контакты с ним в новом году,... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:41
2022-12-31T11:41
2022-12-31T12:15
в мире
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
новый год — 2023
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_0:255:3187:2048_1920x0_80_0_0_edd79e952344fa499cee8eaef1136c7a.jpg
ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину выразил готовность поддерживать тесные контакты с ним в новом году, сообщает Центральное телевидение Китая."Готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и вести наши страны к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо народов двух стран", - говорится в телеграмме Си Цзиньпина, текст которой приводит Центральное телевидение Китая.Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину заявил, что в 2023 году российско-китайские отношения получат новые возможности для развития, сообщает Центральное телевидение Китая."В приближающемся 2023 году… российско-китайские отношения могут получить новые возможности для развития", - говорится в телеграмме Си Цзиньпина, текст которой приводит Центральное телевидение Китая.Китайский лидер также отметил, что в 2022 году российско-китайские отношения сохраняли здоровую динамику развития."Стабильно развивалось российско-китайское сотрудничество в торгово-экономической сфере, сотрудничество в таких сферах как энергетика, инвестирование, связь достигло новых результатов", - отметил Си Цзиньпин.Накануне президент России в поздравлении лидеру КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень, соответствующее поздравление было опубликовано на сайте Кремля.
https://ria.ru/20221231/davlenie-1842588037.html
https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_442:236:2858:2048_1920x0_80_0_0_0e0a745c3b19350432b4833fd818a2d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, новый год
В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Россия, Китай, Новый год — 2023, Новый год
11:41 31.12.2022 (обновлено: 12:15 31.12.2022)
Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для российско-китайских отношений
Си Цзиньпин выразил готовность поддерживать взаимодействие с Путиным в новом году
ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину выразил готовность поддерживать тесные контакты с ним в новом году, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и вести наши страны к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо народов двух стран", - говорится в телеграмме Си Цзиньпина, текст которой приводит Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину заявил, что в 2023 году российско-китайские отношения получат новые возможности для развития, сообщает Центральное телевидение Китая.
"В приближающемся 2023 году… российско-китайские отношения могут получить новые возможности для развития", - говорится в телеграмме Си Цзиньпина, текст которой приводит Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер также отметил, что в 2022 году российско-китайские отношения сохраняли здоровую динамику развития.
"Стабильно развивалось российско-китайское сотрудничество в торгово-экономической сфере, сотрудничество в таких сферах как энергетика, инвестирование, связь достигло новых результатов", - отметил Си Цзиньпин.
Накануне президент России в поздравлении лидеру КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень, соответствующее поздравление было опубликовано на сайте Кремля.