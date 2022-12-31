https://ria.ru/20221231/opros-1842653333.html
Опрос: треть немцев считают, что Запад должен склонить Киев к переговорам
Опрос: треть немцев считают, что Запад должен склонить Киев к переговорам - РИА Новости, 31.12.2022
Опрос: треть немцев считают, что Запад должен склонить Киев к переговорам
Почти треть немцев считают, что Западу необходимо проявить инициативу и убедить Киев начать переговоры с Москвой о перемирии, свидетельствуют результаты опроса, РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T17:32
2022-12-31T17:32
2022-12-31T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
москва
киев
евросоюз
украина
нато
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Почти треть немцев считают, что Западу необходимо проявить инициативу и убедить Киев начать переговоры с Москвой о перемирии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией YouGov для газеты Welt am Sonntag. Согласно результатам опроса, такого мнения придерживаются 31% респондентов. Вместе с тем 50% участников опроса полагают, что решение о начале переговоров с Россией должно принимать только украинское правительство. Что касается возможного вступления Украины в ЕС и НАТО после заключения мирного соглашения, то такой вариант поддерживают 31% немцев. Еще 13% считают, что Украине необходимо вступить только в ЕС, 10% полагают, что достаточно вступления только в НАТО. При этом 26% респондентов считают вступление Украины в НАТО и ЕС излишним. Примечательно, что на востоке страны население настроено более скептически: здесь против вступления Украины в НАТО или ЕС выступают 37% респондентов. Отмечается, что 19% участников опроса не определились с ответами на заданные им вопросы. Опрос проходил в период с 16 по 21 декабря, в нем приняли участие 2075 человек.
https://ria.ru/20221226/germaniya-1841387883.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Киев, Евросоюз, Украина, НАТО
17:32 31.12.2022 (обновлено: 17:33 31.12.2022)
Опрос: треть немцев считают, что Запад должен склонить Киев к переговорам
YouGov: почти треть немцев считают, что Запад должен подтолкнуть Украину к переговорам