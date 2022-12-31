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ВСУ снова обстреляли Кировский район Донецка

ВСУ снова обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 31.12.2022

ВСУ снова обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили в общей сложности еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T17:07

2022-12-31T17:07

2022-12-31T17:07

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

нато

сцкк

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.43 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.45 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

кировский район

донецкая народная республика

донецк

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в мире, кировский район, нато, сцкк, донецкая народная республика, донецк