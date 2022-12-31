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Медведев пожелал россиянам здоровья и успехов в новом году - РИА Новости, 31.12.2022
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Медведев пожелал россиянам здоровья и успехов в новом году
Медведев пожелал россиянам здоровья и успехов в новом году - РИА Новости, 31.12.2022
Медведев пожелал россиянам здоровья и успехов в новом году
Российские власти всегда будут стоять на защите прав и свобод россиян, их языка, культуры и веры, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:54
2022-12-31T15:54
новый год — 2023
россия
общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские власти всегда будут стоять на защите прав и свобод россиян, их языка, культуры и веры, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев записал новогоднее поздравление. "Будем делать все, чтобы жизнь миллионов граждан нашей страны, ее новых территорий была благополучной и безопасной. Всегда будем стоять на защите прав и свобод наших людей: их языка и культуры, веры и надежды. На защите настоящего и будущего нашей родной земли", - сказал Медведев, пожелав россиянам всего хорошего. "От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго в наступающем году. Пусть все будет хорошо. С новым годом", - сказал он.
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россия, общество, дмитрий медведев
Новый год — 2023, Россия, Общество, Дмитрий Медведев
15:54 31.12.2022
 
Медведев пожелал россиянам здоровья и успехов в новом году

Медведев: российские власти будут защищать права и свободы россиян, их язык, культуру

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосетители с Дедом Морозом возле новогодней елки
Посетители с Дедом Морозом возле новогодней елки - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посетители с Дедом Морозом возле новогодней елки. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские власти всегда будут стоять на защите прав и свобод россиян, их языка, культуры и веры, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев записал новогоднее поздравление.
"Будем делать все, чтобы жизнь миллионов граждан нашей страны, ее новых территорий была благополучной и безопасной. Всегда будем стоять на защите прав и свобод наших людей: их языка и культуры, веры и надежды. На защите настоящего и будущего нашей родной земли", - сказал Медведев, пожелав россиянам всего хорошего.
"От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго в наступающем году. Пусть все будет хорошо. С новым годом", - сказал он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 15:51Специальная военная операция на Украине
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Новый год — 2023РоссияОбществоДмитрий Медведев
 
 
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