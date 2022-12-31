https://ria.ru/20221231/novyygod-1842639713.html
Медведев пожелал россиянам здоровья и успехов в новом году
Медведев пожелал россиянам здоровья и успехов в новом году - РИА Новости, 31.12.2022
Медведев пожелал россиянам здоровья и успехов в новом году
Российские власти всегда будут стоять на защите прав и свобод россиян, их языка, культуры и веры, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:54
2022-12-31T15:54
2022-12-31T15:54
новый год — 2023
россия
общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские власти всегда будут стоять на защите прав и свобод россиян, их языка, культуры и веры, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев записал новогоднее поздравление. "Будем делать все, чтобы жизнь миллионов граждан нашей страны, ее новых территорий была благополучной и безопасной. Всегда будем стоять на защите прав и свобод наших людей: их языка и культуры, веры и надежды. На защите настоящего и будущего нашей родной земли", - сказал Медведев, пожелав россиянам всего хорошего. "От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго в наступающем году. Пусть все будет хорошо. С новым годом", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, дмитрий медведев
Новый год — 2023, Россия, Общество, Дмитрий Медведев
Медведев пожелал россиянам здоровья и успехов в новом году
Медведев: российские власти будут защищать права и свободы россиян, их язык, культуру