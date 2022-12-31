https://ria.ru/20221231/novyygod-1842619725.html

Мусульманам не запрещено отмечать светский Новый год, заявил муфтий

Мусульманам не запрещено отмечать светский Новый год, заявил муфтий - РИА Новости, 31.12.2022

Мусульманам не запрещено отмечать светский Новый год, заявил муфтий

Мусульмане могут без проблем отметить наступление Нового года по григорианскому календарю, никаких запретов с религиозной точки зрения нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T13:38

2022-12-31T13:38

2022-12-31T13:38

новый год — 2023

северный кавказ

исмаил бердиев

общество

новый год

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Мусульмане могут без проблем отметить наступление Нового года по григорианскому календарю, никаких запретов с религиозной точки зрения нет, сообщил РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев. "Иногда я слышу голоса, что мусульмане не должны отмечать традиционный светский Новый год и что это чуть ли не харам (запрет). Хочется спросить у таких людей: "Вы откуда это взяли?" Если последователи ислама в светском государстве хотят подарить друг другу радость, пожелать своему ближнему добра и здоровья, подарить детям игрушки или конфеты – скажите, что в этом дурного? Ничего плохого я в этом не вижу", - сказал Бердиев. Религиозный деятель отметил, что во время наступления Нового года по хиджре (мусульманскому летоисчислению) последователи традиционно молятся и читают Коран. "А есть светский Новый год со своими традициями. Это тоже надо учитывать и уметь находить свои радости", - заключил Бердиев.

https://ria.ru/20221231/puteshestviya-1839831947.html

северный кавказ

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Екатерина Зайцева

северный кавказ, исмаил бердиев, общество, новый год