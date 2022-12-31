https://ria.ru/20221231/novosti-1842612775.html
Telegram-канал РИА Новости стал самым цитируемым в мире
Telegram-канал РИА Новости стал самым цитируемым в мире - РИА Новости, 31.12.2022
Telegram-канал РИА Новости стал самым цитируемым в мире
Канал РИА Новости стал мировым лидером по цитируемости на платформе Telegram и за год набрал почти 29 миллиардов просмотров, свидетельствуют данные рейтинга... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T13:06
2022-12-31T13:06
2022-12-31T13:36
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риа новости
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Канал РИА Новости стал мировым лидером по цитируемости на платформе Telegram и за год набрал почти 29 миллиардов просмотров, свидетельствуют данные рейтинга TGStat.ru - Аналитика Telegram-каналов и чатов. Индекс цитируемости канала t.me/rian_ru составил 10387,1, его цитировали 17 827 каналов, это первая строчка в рейтинге цитируемости во всех категориях, во всех регионах и на всех языках. Ближайший преследователь - канал "Раньше всех. Ну почти." с индексом цитируемости 9005,6, его цитировали 15 тысяч каналов. За год у канала РИА Новости было 28 миллиардов 904 миллиона 646 тысяч 444 просмотра, 362 тысячи репостов, более 31 миллиона раз пользователи Telegram пересылали друг другу сообщения РИА Новости. Средний охват одного поста составил более 692 тысяч. Сейчас у канала РИА Новости более 2 миллионов 580 тысяч подписчиков.
https://ria.ru/20221231/itogi-1842616817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, telegram (приложение), риа новости, медиа - общество, россия
Технологии, Telegram (приложение), РИА Новости, Медиа - Общество, Россия
13:06 31.12.2022 (обновлено: 13:36 31.12.2022)
Telegram-канал РИА Новости стал самым цитируемым в мире
Telegram-канал РИА Новости с 29 миллиардами просмотров стал самым цитируемым в мире