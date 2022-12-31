Рейтинг@Mail.ru
Telegram-канал РИА Новости стал самым цитируемым в мире - РИА Новости, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221231/novosti-1842612775.html
Telegram-канал РИА Новости стал самым цитируемым в мире
Telegram-канал РИА Новости стал самым цитируемым в мире - РИА Новости, 31.12.2022
Telegram-канал РИА Новости стал самым цитируемым в мире
Канал РИА Новости стал мировым лидером по цитируемости на платформе Telegram и за год набрал почти 29 миллиардов просмотров, свидетельствуют данные рейтинга... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T13:06
2022-12-31T13:36
технологии
telegram (приложение)
риа новости
медиа - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Канал РИА Новости стал мировым лидером по цитируемости на платформе Telegram и за год набрал почти 29 миллиардов просмотров, свидетельствуют данные рейтинга TGStat.ru - Аналитика Telegram-каналов и чатов. Индекс цитируемости канала t.me/rian_ru составил 10387,1, его цитировали 17 827 каналов, это первая строчка в рейтинге цитируемости во всех категориях, во всех регионах и на всех языках. Ближайший преследователь - канал "Раньше всех. Ну почти." с индексом цитируемости 9005,6, его цитировали 15 тысяч каналов. За год у канала РИА Новости было 28 миллиардов 904 миллиона 646 тысяч 444 просмотра, 362 тысячи репостов, более 31 миллиона раз пользователи Telegram пересылали друг другу сообщения РИА Новости. Средний охват одного поста составил более 692 тысяч. Сейчас у канала РИА Новости более 2 миллионов 580 тысяч подписчиков.
https://ria.ru/20221231/itogi-1842616817.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, telegram (приложение), риа новости, медиа - общество, россия
Технологии, Telegram (приложение), РИА Новости, Медиа - Общество, Россия
13:06 31.12.2022 (обновлено: 13:36 31.12.2022)
 
Telegram-канал РИА Новости стал самым цитируемым в мире

Telegram-канал РИА Новости с 29 миллиардами просмотров стал самым цитируемым в мире

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Канал РИА Новости стал мировым лидером по цитируемости на платформе Telegram и за год набрал почти 29 миллиардов просмотров, свидетельствуют данные рейтинга TGStat.ru - Аналитика Telegram-каналов и чатов.
Индекс цитируемости канала t.me/rian_ru составил 10387,1, его цитировали 17 827 каналов, это первая строчка в рейтинге цитируемости во всех категориях, во всех регионах и на всех языках.
Ближайший преследователь - канал "Раньше всех. Ну почти." с индексом цитируемости 9005,6, его цитировали 15 тысяч каналов.
За год у канала РИА Новости было 28 миллиардов 904 миллиона 646 тысяч 444 просмотра, 362 тысячи репостов, более 31 миллиона раз пользователи Telegram пересылали друг другу сообщения РИА Новости. Средний охват одного поста составил более 692 тысяч.
Сейчас у канала РИА Новости более 2 миллионов 580 тысяч подписчиков.
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 13:25Новый год — 2023
Главные события года в России и мире
 
ТехнологииTelegram (приложение)РИА НовостиМедиа - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала