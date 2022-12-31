https://ria.ru/20221231/novosti-1842612775.html

Telegram-канал РИА Новости стал самым цитируемым в мире

Telegram-канал РИА Новости стал самым цитируемым в мире - РИА Новости, 31.12.2022

Telegram-канал РИА Новости стал самым цитируемым в мире

Канал РИА Новости стал мировым лидером по цитируемости на платформе Telegram и за год набрал почти 29 миллиардов просмотров, свидетельствуют данные рейтинга... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T13:06

2022-12-31T13:06

2022-12-31T13:36

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риа новости

медиа - общество

россия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Канал РИА Новости стал мировым лидером по цитируемости на платформе Telegram и за год набрал почти 29 миллиардов просмотров, свидетельствуют данные рейтинга TGStat.ru - Аналитика Telegram-каналов и чатов. Индекс цитируемости канала t.me/rian_ru составил 10387,1, его цитировали 17 827 каналов, это первая строчка в рейтинге цитируемости во всех категориях, во всех регионах и на всех языках. Ближайший преследователь - канал "Раньше всех. Ну почти." с индексом цитируемости 9005,6, его цитировали 15 тысяч каналов. За год у канала РИА Новости было 28 миллиардов 904 миллиона 646 тысяч 444 просмотра, 362 тысячи репостов, более 31 миллиона раз пользователи Telegram пересылали друг другу сообщения РИА Новости. Средний охват одного поста составил более 692 тысяч. Сейчас у канала РИА Новости более 2 миллионов 580 тысяч подписчиков.

https://ria.ru/20221231/itogi-1842616817.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, telegram (приложение), риа новости, медиа - общество, россия