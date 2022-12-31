https://ria.ru/20221231/nagrady-1842634675.html

Путин вручил награды военным, проявившим героизм во время спецоперации

Путин вручил награды военным, проявившим героизм во время спецоперации - РИА Новости, 31.12.2022

Путин вручил награды военным, проявившим героизм во время спецоперации

Президент России Владимир Путин вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:22

2022-12-31T15:22

2022-12-31T15:36

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Кроме того, президент России вручил награды. Государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Были вручены боевые ордена и медали", - сказал он журналистам.Песков добавил, что президент также вручил звезду Героя Российской Федерации Тимофею Матвееву - механику-водителю танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии.

https://ria.ru/20221231/itogi-1842616817.html

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владимир путин, россия, дмитрий песков