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Путин вручил награды военным, проявившим героизм во время спецоперации
Путин вручил награды военным, проявившим героизм во время спецоперации - РИА Новости, 31.12.2022
Путин вручил награды военным, проявившим героизм во время спецоперации
Президент России Владимир Путин вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:22
2022-12-31T15:22
2022-12-31T15:36
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Кроме того, президент России вручил награды. Государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Были вручены боевые ордена и медали", - сказал он журналистам.Песков добавил, что президент также вручил звезду Героя Российской Федерации Тимофею Матвееву - механику-водителю танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии.
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владимир путин, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
15:22 31.12.2022 (обновлено: 15:36 31.12.2022)
Путин вручил награды военным, проявившим героизм во время спецоперации
Песков: Путин вручил награды военным, проявившим героизм и мужество во время спецоперации