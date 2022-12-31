https://ria.ru/20221231/naemniki-1842623279.html
ВКС России поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников
ВКС России поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 31.12.2022
ВКС России поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников
Российские ВКС высокоточным ударом поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:07
2022-12-31T14:07
2022-12-31T14:13
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
в мире
красный лиман
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские ВКС высокоточным ударом поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР, заявили в субботу в Минобороны РФ."В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, в мире, красный лиман, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Красный Лиман, Воздушно-космические силы России
14:07 31.12.2022 (обновлено: 14:13 31.12.2022)
ВКС России поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников
Минобороны: ВКС России поразили три пункта временной дислокации наемников в ДНР