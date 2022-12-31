https://ria.ru/20221231/naemniki-1842623279.html

ВКС России поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников

ВКС России поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 31.12.2022

ВКС России поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников

Российские ВКС высокоточным ударом поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР, заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T14:07

2022-12-31T14:07

2022-12-31T14:13

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

в мире

красный лиман

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские ВКС высокоточным ударом поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР, заявили в субботу в Минобороны РФ."В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

красный лиман

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, донецкая народная республика, в мире, красный лиман, воздушно-космические силы россии