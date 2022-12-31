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Художественная подсветка зданий в Москве будет работать всю новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2022
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Художественная подсветка зданий в Москве будет работать всю новогоднюю ночь
Художественная подсветка зданий в Москве будет работать всю новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2022
Художественная подсветка зданий в Москве будет работать всю новогоднюю ночь
Архитектурно-художественную подсветку зданий и мостов в столице перевели на праздничный режим до 8 января, в новогоднюю ночь и на Рождество она будет работать... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T10:45
2022-12-31T10:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
новый год
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Архитектурно-художественную подсветку зданий и мостов в столице перевели на праздничный режим до 8 января, в новогоднюю ночь и на Рождество она будет работать до утра, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что в подсветке и световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии, дают более яркий свет и способны работать в любую погоду. При праздничном режиме включаются дополнительные световые приборы, которые в обычные дни отключены, на части объектов есть цветное фасадное освещение и динамическая архитектурная подсветка. В пресс-службе отметили, что в столице архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. Так, в 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь – административные здания, в 01.00 – вестибюли станций метро и в 03.00 – мосты в центральной части города.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Новый год
10:45 31.12.2022
 
Художественная подсветка зданий в Москве будет работать всю новогоднюю ночь

Бирюков: художественная подсветка зданий в Москве будет включена всю новогоднюю ночь

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкЛюди на Никольской улице в Москве
Люди на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Архитектурно-художественную подсветку зданий и мостов в столице перевели на праздничный режим до 8 января, в новогоднюю ночь и на Рождество она будет работать до утра, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Перевели архитектурно-художественную подсветку зданий и мостов на праздничный режим до 8 января включительно. Традиционно в новогоднюю ночь и на Рождество она будет работать до утра", - рассказал Бирюков, чьи слова приводит пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра пояснил, что в подсветке и световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии, дают более яркий свет и способны работать в любую погоду. При праздничном режиме включаются дополнительные световые приборы, которые в обычные дни отключены, на части объектов есть цветное фасадное освещение и динамическая архитектурная подсветка.
В пресс-службе отметили, что в столице архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. Так, в 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь – административные здания, в 01.00 – вестибюли станций метро и в 03.00 – мосты в центральной части города.
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