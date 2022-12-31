Художественная подсветка зданий в Москве будет работать всю новогоднюю ночь
Бирюков: художественная подсветка зданий в Москве будет включена всю новогоднюю ночь
Люди на Никольской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Архитектурно-художественную подсветку зданий и мостов в столице перевели на праздничный режим до 8 января, в новогоднюю ночь и на Рождество она будет работать до утра, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Перевели архитектурно-художественную подсветку зданий и мостов на праздничный режим до 8 января включительно. Традиционно в новогоднюю ночь и на Рождество она будет работать до утра", - рассказал Бирюков, чьи слова приводит пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра пояснил, что в подсветке и световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии, дают более яркий свет и способны работать в любую погоду. При праздничном режиме включаются дополнительные световые приборы, которые в обычные дни отключены, на части объектов есть цветное фасадное освещение и динамическая архитектурная подсветка.
В пресс-службе отметили, что в столице архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. Так, в 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь – административные здания, в 01.00 – вестибюли станций метро и в 03.00 – мосты в центральной части города.