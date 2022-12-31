https://ria.ru/20221231/moskva-1842596968.html

Художественная подсветка зданий в Москве будет работать всю новогоднюю ночь

Художественная подсветка зданий в Москве будет работать всю новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2022

Художественная подсветка зданий в Москве будет работать всю новогоднюю ночь

Архитектурно-художественную подсветку зданий и мостов в столице перевели на праздничный режим до 8 января, в новогоднюю ночь и на Рождество она будет работать... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T10:45

2022-12-31T10:45

2022-12-31T10:45

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Архитектурно-художественную подсветку зданий и мостов в столице перевели на праздничный режим до 8 января, в новогоднюю ночь и на Рождество она будет работать до утра, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что в подсветке и световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии, дают более яркий свет и способны работать в любую погоду. При праздничном режиме включаются дополнительные световые приборы, которые в обычные дни отключены, на части объектов есть цветное фасадное освещение и динамическая архитектурная подсветка. В пресс-службе отметили, что в столице архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. Так, в 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь – административные здания, в 01.00 – вестибюли станций метро и в 03.00 – мосты в центральной части города.

https://ria.ru/20221220/moskva-1840053719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, новый год