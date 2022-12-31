https://ria.ru/20221231/moshenniki-1842593878.html

Эксперт дал совет, как уберечь средства от мошенников при онлайн-покупках

Эксперт дал совет, как уберечь средства от мошенников при онлайн-покупках - РИА Новости, 31.12.2022

Эксперт дал совет, как уберечь средства от мошенников при онлайн-покупках

Россиянам, чтобы уберечь свои средства от мошенников во время новогоднего онлайн-шопинга, стоит завести дополнительную карту, на которой будут храниться лишь... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T09:51

2022-12-31T09:51

2022-12-31T09:51

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россиянам, чтобы уберечь свои средства от мошенников во время новогоднего онлайн-шопинга, стоит завести дополнительную карту, на которой будут храниться лишь небольшие суммы, и установить по ней лимит на снятие, рассказал РИА Новости генеральный директор "Яндекс 360" Владимир Русинов. По его словам, в преддверии новогодних праздников растет число фишинговых и спам-атак. Пользователям нужно быть особенно бдительными, чтобы не попасться на удочку злоумышленников и не заразить свой смартфон вирусом. "Для этого достаточно соблюдать несколько основных правил онлайн-безопасности... Для онлайн-шопинга лучше завести отдельную карту, например, виртуальную. На ней можно держать небольшие суммы, а также установить суточные лимиты на снятие", - считает Русинов. Эксперт добавил, что также не стоит переходить по сомнительным ссылкам. Это касается не только мессенджеров, почтовых ящиков и соцсетей, но и рекламных баннеров на сайтах. "Внимательно проверяйте адрес сайта в адресной строке перед тем, как вводить данные для оплаты. Убедитесь, что это безопасная страница", - подчеркнул Русинов. Не стоит забывать и о безопасности устройства. Защитное программное обеспечение заблокирует попытку перейти на фишинговый сайт или вредоносные рекламные баннеры, а также вовремя "поймает банковский троянец", если тот попытается проникнуть в гаджет пользователя. "Если смартфон заражен шпионскими программами, этими данными могут воспользоваться злоумышленники. Хотя мессенджеры постоянно обновляют свои системы безопасности, блокируя потенциально небезопасные ссылки и файлы, мошенники также не сидят на месте и совершенствуют свои методы и опасное ПО", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20221206/razvod-1836540941.html

https://ria.ru/20221217/balans-1839331666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, новый год, россия