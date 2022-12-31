https://ria.ru/20221231/mestorozhdenie-1842667289.html
Правительство установило предельную цену газа с двух месторождений
Правительство установило предельную цену газа с двух месторождений - РИА Новости, 31.12.2022
Правительство установило предельную цену газа с двух месторождений
Правительство установило предельную цену на газ с Уренгойского и Южно-Русского месторождений, следует из постановления на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T20:31
2022-12-31T20:31
2022-12-31T22:14
экономика
владимир путин
газпром
omv
wintershall
цены на нефть
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Правительство установило предельную цену на газ с Уренгойского и Южно-Русского месторождений, следует из постановления на официальном интернет-портале правовой информации."Установить предельный размер цены на горючий природный газ, добытый на участках ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, равный 2550 рублям за тысячу кубометров, <…> добытый на участках Южно-Русского газового месторождения, <…> до входа в систему магистрального газопроводного транспорта — 2390 рублей за тысячу кубометров, после входа <…> 5464 рубля за тысячу кубометров", —говорится в документе.Президент Владимир Путина 22 декабря подписал указ, запрещающий "Газпрому" покупать голубое топливо у совместных предприятий с OMV и Wintershall по цене выше установленного лимита. Так, газ, закупаемый российским поставщиком у австрийской OMV (совместно разрабатывают Южно-Русское месторождение) и немецкой Wintetshall Dea (совместно разрабатывают Южно-Русское и Уренгойское месторождения), не может быть дороже регулируемой цены.Предельная цена для газового конденсата с Уренгойского месторождения составляет 163 70 рублей за тонну, за услуги, связанные с добычей газа, — 800 рублей за тонну на участке 1А ачимовских отложений Уренгойского месторождения, 1,6 тысячи рублей — на участках 4А и 5А, а за услуги, связанные с добычей газового конденсата, — 1,3 тысячи рублей за тонну на участке 1А и 5070 рублей — на участках 4А и 5А.Цены указаны без налога на добавленную стоимость.Предельные цены распространяются на обязательства, срок исполнения которых наступил после 1 марта этого года, и применяются до 1 октября 2023 года.
https://ria.ru/20221230/putin-1842566630.html
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экономика, владимир путин, газпром, omv, wintershall, цены на нефть
Экономика, Владимир Путин, Газпром, OMV, Wintershall, Цены на нефть
20:31 31.12.2022 (обновлено: 22:14 31.12.2022)
Правительство установило предельную цену газа с двух месторождений
Правительство установило предельную цену газа с Уренгойского и Южно-Русского месторождений
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Правительство установило предельную цену на газ с Уренгойского и Южно-Русского месторождений, следует из постановления на официальном интернет-портале
правовой информации.
"Установить предельный размер цены на горючий природный газ, добытый на участках ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, равный 2550 рублям за тысячу кубометров, <…> добытый на участках Южно-Русского газового месторождения, <…> до входа в систему магистрального газопроводного транспорта — 2390 рублей за тысячу кубометров, после входа <…> 5464 рубля за тысячу кубометров", —говорится в документе.
Президент Владимир Путина
22 декабря подписал указ, запрещающий "Газпрому" покупать голубое топливо у совместных предприятий с OMV и Wintershall
по цене выше установленного лимита. Так, газ, закупаемый российским поставщиком у австрийской OMV (совместно разрабатывают Южно-Русское месторождение) и немецкой Wintetshall Dea (совместно разрабатывают Южно-Русское и Уренгойское месторождения), не может быть дороже регулируемой цены.
Предельная цена для газового конденсата с Уренгойского месторождения составляет 163 70 рублей за тонну, за услуги, связанные с добычей газа, — 800 рублей за тонну на участке 1А ачимовских отложений Уренгойского месторождения, 1,6 тысячи рублей — на участках 4А и 5А, а за услуги, связанные с добычей газового конденсата, — 1,3 тысячи рублей за тонну на участке 1А и 5070 рублей — на участках 4А и 5А.
Цены указаны без налога на добавленную стоимость.
Предельные цены распространяются на обязательства, срок исполнения которых наступил после 1 марта этого года, и применяются до 1 октября 2023 года.