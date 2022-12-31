https://ria.ru/20221231/meksika-1842578962.html
В мексиканском аэропорту обнаружили необычную посылку
В мексиканском аэропорту обнаружили необычную посылку - РИА Новости, 31.12.2022
В мексиканском аэропорту обнаружили необычную посылку
Четыре человеческих черепа были обнаружены в посылке в международном аэропорту мексиканского города Керетаро, сообщила национальная гвардия. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T01:56
2022-12-31T01:56
2022-12-31T10:43
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южная каролина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 дек – РИА Новости. Четыре человеческих черепа были обнаружены в посылке в международном аэропорту мексиканского города Керетаро, сообщила национальная гвардия. Черепа были завернуты в прозрачный пластик и алюминиевую фольгу. Никакой документации обнаружено не было. Как отмечает издание Milenio, посылка предназначалась для получателя в американском штате Южная Каролина.
https://ria.ru/20221220/tsar-1839975434.html
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в мире, мексика, южная каролина, новости - туризм
В мире, Мексика, Южная Каролина, Новости - Туризм
01:56 31.12.2022 (обновлено: 10:43 31.12.2022)
В мексиканском аэропорту обнаружили необычную посылку
В посылке в аэропорту мексиканского города Керетаро обнаружили четыре человеческих черепа