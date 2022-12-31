https://ria.ru/20221231/koronavirus-1842599460.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.12.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 человек с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 199 случаев COVID-19, госпитализированы 36 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:08
2022-12-31T11:08
2022-12-31T11:08
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60a597f13bd3df7597581bafbd82e272.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 199 случаев COVID-19, госпитализированы 36 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 199, госпитализированы 36 человек, выздоровел 161 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 147 новых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20221228/gripp-1841827291.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5533b6774d479452023d0969f72b54a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 199 новых случаев COVID-19