https://ria.ru/20221231/koronavirus-1842599460.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 человек с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.12.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 36 человек с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 199 случаев COVID-19, госпитализированы 36 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T11:08

2022-12-31T11:08

2022-12-31T11:08

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 199 случаев COVID-19, госпитализированы 36 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 199, госпитализированы 36 человек, выздоровел 161 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 147 новых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20221228/gripp-1841827291.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19