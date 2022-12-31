https://ria.ru/20221231/koronavirus-1842599199.html

В России за сутки госпитализировали 831 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 831 человека с COVID-19 - РИА Новости, 31.12.2022

В России за сутки госпитализировали 831 человека с COVID-19

В РФ за сутки госпитализирован 831 человек с COVID-19, на 13,1% меньше, чем накануне, выздоровели 7515 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T11:05

2022-12-31T11:05

2022-12-31T11:05

распространение коронавируса

общество

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россия

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализирован 831 человек с COVID-19, на 13,1% меньше, чем накануне, выздоровели 7515 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 31 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 831 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 13,1% ... Выздоровели за сутки 7515 человек, или на 2,3% меньше в сравнении с 30 декабря 2022 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 30 субъектах, снижение - в 41 регионе, ситуация не изменилась в 14 субъектах страны."Выявлено 5527 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 58 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221228/gripp-1841827291.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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