https://ria.ru/20221231/koronavirus-1842599199.html
В России за сутки госпитализировали 831 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 831 человека с COVID-19 - РИА Новости, 31.12.2022
В России за сутки госпитализировали 831 человека с COVID-19
В РФ за сутки госпитализирован 831 человек с COVID-19, на 13,1% меньше, чем накануне, выздоровели 7515 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:05
2022-12-31T11:05
2022-12-31T11:05
распространение коронавируса
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализирован 831 человек с COVID-19, на 13,1% меньше, чем накануне, выздоровели 7515 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 31 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 831 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 13,1% ... Выздоровели за сутки 7515 человек, или на 2,3% меньше в сравнении с 30 декабря 2022 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 30 субъектах, снижение - в 41 регионе, ситуация не изменилась в 14 субъектах страны."Выявлено 5527 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 58 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221228/gripp-1841827291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 831 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 5527 новых случаев COVID-19, умерли 58 человек