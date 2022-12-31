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Исполнители Аким Апачев и Дарья Фрей дали концерт на фронте - РИА Новости, 31.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/kontsert-1842650455.html
Исполнители Аким Апачев и Дарья Фрей дали концерт на фронте
Исполнители Аким Апачев и Дарья Фрей дали концерт на фронте - РИА Новости, 31.12.2022
Исполнители Аким Апачев и Дарья Фрей дали концерт на фронте
Известные исполнители Аким Апачев и Дарья Фрей дали новогодний фронтовой концерт для бойцов, воюющих на Угледарском направлении, организовал мероприятие и... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T17:13
2022-12-31T17:15
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Известные исполнители Аким Апачев и Дарья Фрей дали новогодний фронтовой концерт для бойцов, воюющих на Угледарском направлении, организовал мероприятие и заснял на видео корреспондент РИА Новости. Один из военных корреспондентов агентства решил устроить сюрприз своим боевым товарищам, с которыми работал под Угледаром и привез в прифронтовое расположение Акима Апачева и Дарью Фрей, известных исполнителей с Донбасса, чьи хиты "Лето и Арбалеты" и "Плыве кача" стали одними из самых популярных хитов СВО. "Мне кажется, что все настоящие артисты, все русские люди должны находится именно вот в этот день именно в таких местах, потому что, конечно, прекрасно встречать Новый Год в тёплом семейном уюте, но ребята, которые, по сути, стоят на страже нашей безопасности… мне кажется, их настроение новогоднее является решающим. Потому что, не ровен час им завтра выполнять боевые задачи, и хочется поделиться с ними тёплом своим, творчеством, своими песнями. И, кажется, так должен поступать каждый артист. Если бы было больше таких агитбригад, честных людей - было бы гораздо проще и нам, и бойцам," - заявил Апачев. Концерт прошел в теплой атмосфере, военнослужащие были очень рады знаменитым гостям и сладким подаркам, которые привезла инициативная группа. "Настроение гораздо улучшилось, настроение всем подняли, ребята все рады такого артиста видели только на сценах, слушали его песни. Подарил ещё огромный подарок, за что ему большое спасибо", - сообщил боец ВС РФ с позывным Байкал. На прощание Аким подарил военным свою любимую гитару, с которой начинал СВО и пожелал находить отдых в творчестве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донбасс, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы РФ
17:13 31.12.2022 (обновлено: 17:15 31.12.2022)
 
Исполнители Аким Апачев и Дарья Фрей дали концерт на фронте

Артисты Аким Апачев и Дарья Фрей дали новогодний фронтовой концерт для бойцов спецоперации

© РИА НовостиРэпер Аким Апачев дал новогодний фронтовой концерт для бойцов, воюющих на Угледарском направлении. Кадр из видео
Рэпер Аким Апачев дал новогодний фронтовой концерт для бойцов, воюющих на Угледарском направлении. Кадр из видео
© РИА Новости
Рэпер Аким Апачев дал новогодний фронтовой концерт для бойцов, воюющих на Угледарском направлении. Кадр из видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Известные исполнители Аким Апачев и Дарья Фрей дали новогодний фронтовой концерт для бойцов, воюющих на Угледарском направлении, организовал мероприятие и заснял на видео корреспондент РИА Новости.
Один из военных корреспондентов агентства решил устроить сюрприз своим боевым товарищам, с которыми работал под Угледаром и привез в прифронтовое расположение Акима Апачева и Дарью Фрей, известных исполнителей с Донбасса, чьи хиты "Лето и Арбалеты" и "Плыве кача" стали одними из самых популярных хитов СВО.
"Мне кажется, что все настоящие артисты, все русские люди должны находится именно вот в этот день именно в таких местах, потому что, конечно, прекрасно встречать Новый Год в тёплом семейном уюте, но ребята, которые, по сути, стоят на страже нашей безопасности… мне кажется, их настроение новогоднее является решающим. Потому что, не ровен час им завтра выполнять боевые задачи, и хочется поделиться с ними тёплом своим, творчеством, своими песнями. И, кажется, так должен поступать каждый артист. Если бы было больше таких агитбригад, честных людей - было бы гораздо проще и нам, и бойцам," - заявил Апачев.
Концерт прошел в теплой атмосфере, военнослужащие были очень рады знаменитым гостям и сладким подаркам, которые привезла инициативная группа.
"Настроение гораздо улучшилось, настроение всем подняли, ребята все рады такого артиста видели только на сценах, слушали его песни. Подарил ещё огромный подарок, за что ему большое спасибо", - сообщил боец ВС РФ с позывным Байкал.
На прощание Аким подарил военным свою любимую гитару, с которой начинал СВО и пожелал находить отдых в творчестве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассВооруженные силы РФ
 
 
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