https://ria.ru/20221231/kontsert-1842650455.html

Исполнители Аким Апачев и Дарья Фрей дали концерт на фронте

Исполнители Аким Апачев и Дарья Фрей дали концерт на фронте - РИА Новости, 31.12.2022

Исполнители Аким Апачев и Дарья Фрей дали концерт на фронте

Известные исполнители Аким Апачев и Дарья Фрей дали новогодний фронтовой концерт для бойцов, воюющих на Угледарском направлении, организовал мероприятие и... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T17:13

2022-12-31T17:13

2022-12-31T17:15

специальная военная операция на украине

донбасс

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Известные исполнители Аким Апачев и Дарья Фрей дали новогодний фронтовой концерт для бойцов, воюющих на Угледарском направлении, организовал мероприятие и заснял на видео корреспондент РИА Новости. Один из военных корреспондентов агентства решил устроить сюрприз своим боевым товарищам, с которыми работал под Угледаром и привез в прифронтовое расположение Акима Апачева и Дарью Фрей, известных исполнителей с Донбасса, чьи хиты "Лето и Арбалеты" и "Плыве кача" стали одними из самых популярных хитов СВО. "Мне кажется, что все настоящие артисты, все русские люди должны находится именно вот в этот день именно в таких местах, потому что, конечно, прекрасно встречать Новый Год в тёплом семейном уюте, но ребята, которые, по сути, стоят на страже нашей безопасности… мне кажется, их настроение новогоднее является решающим. Потому что, не ровен час им завтра выполнять боевые задачи, и хочется поделиться с ними тёплом своим, творчеством, своими песнями. И, кажется, так должен поступать каждый артист. Если бы было больше таких агитбригад, честных людей - было бы гораздо проще и нам, и бойцам," - заявил Апачев. Концерт прошел в теплой атмосфере, военнослужащие были очень рады знаменитым гостям и сладким подаркам, которые привезла инициативная группа. "Настроение гораздо улучшилось, настроение всем подняли, ребята все рады такого артиста видели только на сценах, слушали его песни. Подарил ещё огромный подарок, за что ему большое спасибо", - сообщил боец ВС РФ с позывным Байкал. На прощание Аким подарил военным свою любимую гитару, с которой начинал СВО и пожелал находить отдых в творчестве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донбасс, вооруженные силы рф