Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221231/kndr-1842581612.html
СМИ: ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии
СМИ: ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 31.12.2022
СМИ: ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии
Вторая из выпущенных, предположительно, КНДР ракет также упала вне исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T03:17
2022-12-31T03:17
в мире
космос - риа наука
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105754/48/1057544892_0:66:3000:1754_1920x0_80_0_0_c138532043f1275cc5a1add539f9786b.jpg
ТОКИО, 31 дек – РИА Новости. Вторая из выпущенных, предположительно, КНДР ракет также упала вне исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK со ссылкой на источники. Ранее служба безопасности на море Японии вынесла предупреждение о возможных двух ракетных пусках со стороны КНДР. Обе ракеты, как отмечается, уже упали. О том, что одна из ракет упала вне исключительной экономической зоны Японии, ранее сообщило агентство Киодо. В связи с ракетными пусками в кризисном штабе при канцелярии премьер-министра Японии был сформирован центр по сбору и анализу информации. Данных о каком-либо ущербе после ракетных пусков к настоящему времени не поступало.
https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105754/48/1057544892_287:0:2714:1820_1920x0_80_0_0_6fb2a7fae0742b469d25477a5d88723c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос - риа наука, япония
В мире, Космос - РИА Наука, Япония
03:17 31.12.2022
 
СМИ: ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии

NHK: вторая из выпущенных КНДР ракет упала вне исключительной экономической зоны Японии

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди наблюдают за запуском ракет Северной Кореей по телевизору
Люди наблюдают за запуском ракет Северной Кореей по телевизору - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди наблюдают за запуском ракет Северной Кореей по телевизору. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 31 дек – РИА Новости. Вторая из выпущенных, предположительно, КНДР ракет также упала вне исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK со ссылкой на источники.
Ранее служба безопасности на море Японии вынесла предупреждение о возможных двух ракетных пусках со стороны КНДР. Обе ракеты, как отмечается, уже упали.
О том, что одна из ракет упала вне исключительной экономической зоны Японии, ранее сообщило агентство Киодо.
В связи с ракетными пусками в кризисном штабе при канцелярии премьер-министра Японии был сформирован центр по сбору и анализу информации. Данных о каком-либо ущербе после ракетных пусков к настоящему времени не поступало.
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 08:00
Россия, Китай, Иран и КНДР не справились с ролью, которую им отвели США
 
В миреКосмос - РИА НаукаЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала