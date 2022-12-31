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СМИ: ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии

СМИ: ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 31.12.2022

СМИ: ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии

Вторая из выпущенных, предположительно, КНДР ракет также упала вне исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T03:17

2022-12-31T03:17

2022-12-31T03:17

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ТОКИО, 31 дек – РИА Новости. Вторая из выпущенных, предположительно, КНДР ракет также упала вне исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK со ссылкой на источники. Ранее служба безопасности на море Японии вынесла предупреждение о возможных двух ракетных пусках со стороны КНДР. Обе ракеты, как отмечается, уже упали. О том, что одна из ракет упала вне исключительной экономической зоны Японии, ранее сообщило агентство Киодо. В связи с ракетными пусками в кризисном штабе при канцелярии премьер-министра Японии был сформирован центр по сбору и анализу информации. Данных о каком-либо ущербе после ракетных пусков к настоящему времени не поступало.

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в мире, космос - риа наука, япония