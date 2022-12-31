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ВСУ открыли огонь по Первомайску из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 31.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/himars-1842659536.html
ВСУ открыли огонь по Первомайску из РСЗО HIMARS
ВСУ открыли огонь по Первомайску из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 31.12.2022
ВСУ открыли огонь по Первомайску из РСЗО HIMARS
Украинские силовики за 40 минут нанесли два удара из РСЗО М142 HIMARS по Первомайску в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в СЦКК в... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T18:31
2022-12-31T22:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
луганская народная республика
сша
первомайск
сцкк
bae systems
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ЛУГАНСК, 31 дек — РИА Новости. Украинские силовики за 40 минут нанесли два удара из РСЗО М142 HIMARS по Первомайску в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram-канале."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы обстрелы населенного пункта Первомайск", — говорится в заявлении.Как сообщил мэр города Сергей Колягин, удар ВСУ пришелся по зданию городской больницы. Повреждения также получила машина главы города, сам он не пострадал.Уточняется, что первый удар украинские войска нанесли в 16:55, а второй — в 17:35.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана компанией BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах в США, производство началось в 2003 году. РСЗО создана на базе трехосного колесного шасси FMTV американской армии, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
https://ria.ru/20221228/armiya-1841806477.html
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луганская народная республика
сша
первомайск
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вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, сша, первомайск, сцкк, bae systems, lockheed martin , владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Луганская Народная Республика, США, Первомайск, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin , Владимир Путин, Украина
18:31 31.12.2022 (обновлено: 22:11 31.12.2022)
 
ВСУ открыли огонь по Первомайску из РСЗО HIMARS

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ нанесли два удара по Первомайску из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 дек — РИА Новости. Украинские силовики за 40 минут нанесли два удара из РСЗО М142 HIMARS по Первомайску в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram-канале.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы обстрелы населенного пункта Первомайск", — говорится в заявлении.
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Как сообщил мэр города Сергей Колягин, удар ВСУ пришелся по зданию городской больницы.
"На территорию центральной городской больницы с периодичностью в 20 минут прилетело несколько ракет из РСЗО HIMARS", — рассказал он.
Повреждения также получила машина главы города, сам он не пострадал.
Уточняется, что первый удар украинские войска нанесли в 16:55, а второй — в 17:35.
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Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана компанией BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах в США, производство началось в 2003 году. РСЗО создана на базе трехосного колесного шасси FMTV американской армии, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреЛуганская Народная РеспубликаСШАПервомайскСЦККBAE SystemsLockheed MartinВладимир ПутинУкраина
 
 
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