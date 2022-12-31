18:31 31.12.2022 (обновлено: 22:11 31.12.2022)
ВСУ открыли огонь по Первомайску из РСЗО HIMARS
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ нанесли два удара по Первомайску из РСЗО HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 31 дек — РИА Новости. Украинские силовики за 40 минут нанесли два удара из РСЗО М142 HIMARS по Первомайску в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram-канале.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы обстрелы населенного пункта Первомайск", — говорится в заявлении.
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Как сообщил мэр города Сергей Колягин, удар ВСУ пришелся по зданию городской больницы.
"На территорию центральной городской больницы с периодичностью в 20 минут прилетело несколько ракет из РСЗО HIMARS", — рассказал он.
Повреждения также получила машина главы города, сам он не пострадал.
Уточняется, что первый удар украинские войска нанесли в 16:55, а второй — в 17:35.
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Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана компанией BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах в США, производство началось в 2003 году. РСЗО создана на базе трехосного колесного шасси FMTV американской армии, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.
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