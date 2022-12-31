https://ria.ru/20221231/himars-1842659536.html

ВСУ открыли огонь по Первомайску из РСЗО HIMARS

ВСУ открыли огонь по Первомайску из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 31.12.2022

ВСУ открыли огонь по Первомайску из РСЗО HIMARS

Украинские силовики за 40 минут нанесли два удара из РСЗО М142 HIMARS по Первомайску в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в СЦКК в... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T18:31

2022-12-31T18:31

2022-12-31T22:11

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

луганская народная республика

сша

первомайск

сцкк

bae systems

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:137:2989:1818_1920x0_80_0_0_b179b8fc12af32e8d54bcf1ad8217e41.jpg

ЛУГАНСК, 31 дек — РИА Новости. Украинские силовики за 40 минут нанесли два удара из РСЗО М142 HIMARS по Первомайску в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram-канале."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы обстрелы населенного пункта Первомайск", — говорится в заявлении.Как сообщил мэр города Сергей Колягин, удар ВСУ пришелся по зданию городской больницы. Повреждения также получила машина главы города, сам он не пострадал.Уточняется, что первый удар украинские войска нанесли в 16:55, а второй — в 17:35.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана компанией BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах в США, производство началось в 2003 году. РСЗО создана на базе трехосного колесного шасси FMTV американской армии, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

https://ria.ru/20221228/armiya-1841806477.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

сша

первомайск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, сша, первомайск, сцкк, bae systems, lockheed martin , владимир путин, украина