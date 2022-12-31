https://ria.ru/20221231/gorlovka-1842605234.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 31.12.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 11.30 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T12:02
2022-12-31T12:02
2022-12-31T12:20
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.30 – населенный пункт Дачное – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
12:02 31.12.2022 (обновлено: 12:20 31.12.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Горловке
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости.
Украинские войска в 11.30 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило
представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.30 – населенный пункт Дачное – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.