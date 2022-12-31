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СМИ: борьба с Россией оказалась Германии не по зубам - РИА Новости, 31.12.2022
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СМИ: борьба с Россией оказалась Германии не по зубам
СМИ: борьба с Россией оказалась Германии не по зубам - РИА Новости, 31.12.2022
СМИ: борьба с Россией оказалась Германии не по зубам
Правительству Германии в 2022 году не удалось достичь объявленных канцлером Олафом Шольцем целей zeitenwende в ответ на проведение российской специальной... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T20:57
2022-12-31T22:22
в мире
германия
украина
олаф шольц
россия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Правительству Германии в 2022 году не удалось достичь объявленных канцлером Олафом Шольцем целей zeitenwende в ответ на проведение российской специальной операции на Украине, написала обозреватель Spiked Сабина Бепплер-Шпаль."Прошло десять месяцев, смелось и решимость, присутствовавшие в речи zeitenwende, практически испарились", — говорится в статье.По мнению автора, нынешнее правительство не делает ничего хорошего ни для себя, ни для Германии. Им не удалось встать на новый путь."Неудивительно, что к концу года рейтинги одобрения Шольца и его правительства достигли новых антирекордов", — заключила журналист.Ранее в Германии объявили слово года. Им стало слово "zeitenwende", которое переводится на русский язык как "смена эпох" или "переход в новую эпоху". Лингвисты из Общества немецкого языка в Висбадене обосновали свой выбор тем, что именно это понятие часто звучало из уст Шольца после начала спецоперации России на территории Украины.В конце февраля канцлер ФРГ заявил, что в свете событий вокруг Украины Германия увеличит расходы на оборону. Цель анонсированных реформ сделать "боеспособный, высоко модернизированный бундесвер". Он отметил, что это потребует существенных затрат.Россия продолжает военную специальную операцию на территории Украины, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ее целями была заявлена необходимость защитить жителей Донбасса, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам президента, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221208/sholts-1837057115.html
https://ria.ru/20221130/genotsid-1835113725.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, россия
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Россия
20:57 31.12.2022 (обновлено: 22:22 31.12.2022)
 
СМИ: борьба с Россией оказалась Германии не по зубам

Spiked: Берлин в 2022 году не смог выполнить февральский план по борьбе с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Правительству Германии в 2022 году не удалось достичь объявленных канцлером Олафом Шольцем целей zeitenwende в ответ на проведение российской специальной операции на Украине, написала обозреватель Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.
"Прошло десять месяцев, смелось и решимость, присутствовавшие в речи zeitenwende, практически испарились", — говорится в статье.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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Олаф Шольц готов повести за собой Европу
По мнению автора, нынешнее правительство не делает ничего хорошего ни для себя, ни для Германии. Им не удалось встать на новый путь.
"Неудивительно, что к концу года рейтинги одобрения Шольца и его правительства достигли новых антирекордов", — заключила журналист.
Ранее в Германии объявили слово года. Им стало слово "zeitenwende", которое переводится на русский язык как "смена эпох" или "переход в новую эпоху". Лингвисты из Общества немецкого языка в Висбадене обосновали свой выбор тем, что именно это понятие часто звучало из уст Шольца после начала спецоперации России на территории Украины.
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Германия обвиняет Россию в геноциде
В конце февраля канцлер ФРГ заявил, что в свете событий вокруг Украины Германия увеличит расходы на оборону. Цель анонсированных реформ сделать "боеспособный, высоко модернизированный бундесвер". Он отметил, что это потребует существенных затрат.
Россия продолжает военную специальную операцию на территории Украины, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ее целями была заявлена необходимость защитить жителей Донбасса, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам президента, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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