https://ria.ru/20221231/germaniya-1842670027.html

СМИ: борьба с Россией оказалась Германии не по зубам

СМИ: борьба с Россией оказалась Германии не по зубам - РИА Новости, 31.12.2022

СМИ: борьба с Россией оказалась Германии не по зубам

Правительству Германии в 2022 году не удалось достичь объявленных канцлером Олафом Шольцем целей zeitenwende в ответ на проведение российской специальной... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T20:57

2022-12-31T20:57

2022-12-31T22:22

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германия

украина

олаф шольц

россия

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Правительству Германии в 2022 году не удалось достичь объявленных канцлером Олафом Шольцем целей zeitenwende в ответ на проведение российской специальной операции на Украине, написала обозреватель Spiked Сабина Бепплер-Шпаль."Прошло десять месяцев, смелось и решимость, присутствовавшие в речи zeitenwende, практически испарились", — говорится в статье.По мнению автора, нынешнее правительство не делает ничего хорошего ни для себя, ни для Германии. Им не удалось встать на новый путь."Неудивительно, что к концу года рейтинги одобрения Шольца и его правительства достигли новых антирекордов", — заключила журналист.Ранее в Германии объявили слово года. Им стало слово "zeitenwende", которое переводится на русский язык как "смена эпох" или "переход в новую эпоху". Лингвисты из Общества немецкого языка в Висбадене обосновали свой выбор тем, что именно это понятие часто звучало из уст Шольца после начала спецоперации России на территории Украины.В конце февраля канцлер ФРГ заявил, что в свете событий вокруг Украины Германия увеличит расходы на оборону. Цель анонсированных реформ сделать "боеспособный, высоко модернизированный бундесвер". Он отметил, что это потребует существенных затрат.Россия продолжает военную специальную операцию на территории Украины, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ее целями была заявлена необходимость защитить жителей Донбасса, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам президента, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221208/sholts-1837057115.html

https://ria.ru/20221130/genotsid-1835113725.html

https://ria.ru/20221223/ekonomika-1840648329.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, германия, украина, олаф шольц, россия