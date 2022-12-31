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Эксперт объяснил снижение цены на газ в Европе - РИА Новости, 31.12.2022
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Эксперт объяснил снижение цены на газ в Европе
Эксперт объяснил снижение цены на газ в Европе - РИА Новости, 31.12.2022
Эксперт объяснил снижение цены на газ в Европе
Биржевые цены на газ в Европе снижаются из-за теплой и ветреной погоды и высокого уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ), сказал в комментарии РИА... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T07:43
2022-12-31T07:48
экономика
цены на нефть
европа
азия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе снижаются из-за теплой и ветреной погоды и высокого уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ), сказал в комментарии РИА Новости консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин. "Сокращение цен на газ в Европе обусловлено в первую очередь погодным фактором, играющим в настоящее время в пользу импортеров… Кроме того, понижающее давление на котировки оказывает высокий уровень заполненности европейских газовых хранилищ", — заявил Тимонин. Эксперт уточнил, что на прошлой неделе в регионе произошло повышение температуры до нормальных исторических значений, и это обусловило некоторое сокращение потребления. Более того, в Европе сейчас достаточно ветрено, что, в свою очередь, приводит к росту генерации ВЭС и также ограничивает спрос на газ, объяснил он. Тимонин добавил, что понижающее давление на котировки оказывает высокий уровень заполненности европейских газовых хранилищ, существенно превышающий средние исторические значения. Сейчас показатель составляет 83 процента, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. В то же время, отмечает эксперт, данные факторы можно считать краткосрочными. Фундаментальная проблема дефицита СПГ на мировом рынке и конкуренции Европы и Азии за доступные объемы остается актуальной, сохранится она и в 2023 году, в связи с чем в предстоящем году нельзя исключать нового скачка котировок в сторону повышения, заключил он. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в 2021 году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. Несмотря на текущее снижение до 790–1100 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://ria.ru/20221230/putin-1842566630.html
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экономика, цены на нефть, европа, азия
Экономика, Цены на нефть, Европа, Азия
07:43 31.12.2022 (обновлено: 07:48 31.12.2022)
 
Эксперт объяснил снижение цены на газ в Европе

Эксперт Тимонин: цены на газ в Европе снижаются из-за теплой ветреной погоды

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе снижаются из-за теплой и ветреной погоды и высокого уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ), сказал в комментарии РИА Новости консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.
"Сокращение цен на газ в Европе обусловлено в первую очередь погодным фактором, играющим в настоящее время в пользу импортеров… Кроме того, понижающее давление на котировки оказывает высокий уровень заполненности европейских газовых хранилищ", — заявил Тимонин.
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Эксперт уточнил, что на прошлой неделе в регионе произошло повышение температуры до нормальных исторических значений, и это обусловило некоторое сокращение потребления. Более того, в Европе сейчас достаточно ветрено, что, в свою очередь, приводит к росту генерации ВЭС и также ограничивает спрос на газ, объяснил он.
Тимонин добавил, что понижающее давление на котировки оказывает высокий уровень заполненности европейских газовых хранилищ, существенно превышающий средние исторические значения. Сейчас показатель составляет 83 процента, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.
В то же время, отмечает эксперт, данные факторы можно считать краткосрочными. Фундаментальная проблема дефицита СПГ на мировом рынке и конкуренции Европы и Азии за доступные объемы остается актуальной, сохранится она и в 2023 году, в связи с чем в предстоящем году нельзя исключать нового скачка котировок в сторону повышения, заключил он.
Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в 2021 году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
Несмотря на текущее снижение до 790–1100 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
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