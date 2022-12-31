В Венгрии считают, что ЕП страдает от недостатка демократии и легитимности
Глава Минюста Венгрии Варга: ЕП страдает от недостатка демократии и легитимности
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 31 дек - РИА Новости. Европарламент страдает от недостатка демократии, который ведет за собой недостаток легитимности, там необходимо ввести строгие антикоррупционные правила и требования прозрачности, заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга.
"Все больше людей на нашем континенте считают, что орган страдает от дефицита демократии, что влечет за собой своего рода дефицит легитимности. Европарламент давно отдалился от европейцев и их житейских проблем", - сказала Варга в интервью изданию Magyar Nemzet.
"Европарламент, который до сих пор бессчетное количество раз использовал процедуры в качестве инструмента политического шантажа против институтов и государств-членов, теперь оказался в моральном кризисе... Европарламент должен измениться", - сказала Варга.
Глава минюста отметила, что "хорошим примером для Брюсселя" может стать недавно принятое венгерское законодательство. "Мы надеемся, что в Европарламенте тоже введут самые строгие существующие требования прозрачности и антикоррупционные правила", - сказала Варга.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выступил за реформу Европарламента после коррупционного скандала, предложив распустить существующий и создать новый из национальных делегатов. Ранее премьер Венгрии также призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС, намекнув, что "нити" от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента могут вести на самый верх.
Бельгийские власти ранее провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Орбан иронично прокомментировал ее задержание, напомнив, что Венгрии не выплачивают средства из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции.
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