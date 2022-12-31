https://ria.ru/20221231/evroparlament-1842658937.html

В Венгрии считают, что ЕП страдает от недостатка демократии и легитимности

В Венгрии считают, что ЕП страдает от недостатка демократии и легитимности - РИА Новости, 31.12.2022

В Венгрии считают, что ЕП страдает от недостатка демократии и легитимности

Европарламент страдает от недостатка демократии, который ведет за собой недостаток легитимности, там необходимо ввести строгие антикоррупционные правила и... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T18:20

2022-12-31T18:20

2022-12-31T18:20

в мире

виктор орбан

венгрия

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европарламент

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 31 дек - РИА Новости. Европарламент страдает от недостатка демократии, который ведет за собой недостаток легитимности, там необходимо ввести строгие антикоррупционные правила и требования прозрачности, заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга. По ее словам, в предыдущих кризисных ситуациях, таких как миграция, эпидемия COVID-19, конфликт на Украине или ситуация с доступом к фондас ЕС для Венгрии, Европарламент всегда был частью проблемы, а не ее решением. "Европарламент, который до сих пор бессчетное количество раз использовал процедуры в качестве инструмента политического шантажа против институтов и государств-членов, теперь оказался в моральном кризисе... Европарламент должен измениться", - сказала Варга. Глава минюста отметила, что "хорошим примером для Брюсселя" может стать недавно принятое венгерское законодательство. "Мы надеемся, что в Европарламенте тоже введут самые строгие существующие требования прозрачности и антикоррупционные правила", - сказала Варга. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выступил за реформу Европарламента после коррупционного скандала, предложив распустить существующий и создать новый из национальных делегатов. Ранее премьер Венгрии также призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС, намекнув, что "нити" от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента могут вести на самый верх. Бельгийские власти ранее провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Орбан иронично прокомментировал ее задержание, напомнив, что Венгрии не выплачивают средства из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции.

https://ria.ru/20221222/evropa-1840592718.html

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Евгения Нефедова

в мире, виктор орбан, венгрия, украина, брюссель, европарламент, евросоюз