https://ria.ru/20221231/elektrichestvo-1842629577.html
В Одесской и Черкасской областях ограничат электроснабжение
В Одесской и Черкасской областях ограничат электроснабжение - РИА Новости, 31.12.2022
В Одесской и Черкасской областях ограничат электроснабжение
Власти администраций в Одесской и Черкасской областях Украины сообщили, что после объявления воздушной тревоги в регионах вводятся временные ограничения... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:47
2022-12-31T14:47
2022-12-31T14:47
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украина
укрэнерго
черкасская область
одесская область
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Власти администраций в Одесской и Черкасской областях Украины сообщили, что после объявления воздушной тревоги в регионах вводятся временные ограничения электроснабжения. Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, свидетельствовали данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. "..."Укрэнерго" проводит мероприятия по временному ограничению электроснабжения. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему... Поэтому возможны внеплановые отключения электроэнергии до нормализации обстановки", - написал глава Одесской областной администрации Максим Марченко в Telegram-канале. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в регионе возможны аварийные отключения электроэнергии.
https://ria.ru/20221231/ukraina-1842611128.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, укрэнерго, черкасская область, одесская область
В мире, Украина, Укрэнерго, Черкасская область, Одесская область
В Одесской и Черкасской областях ограничат электроснабжение
В Одесской и Черкасской областях ввели временные ограничения электроснабжения