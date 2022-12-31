Рейтинг@Mail.ru
В Одесской и Черкасской областях ограничат электроснабжение - РИА Новости, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221231/elektrichestvo-1842629577.html
В Одесской и Черкасской областях ограничат электроснабжение
В Одесской и Черкасской областях ограничат электроснабжение - РИА Новости, 31.12.2022
В Одесской и Черкасской областях ограничат электроснабжение
Власти администраций в Одесской и Черкасской областях Украины сообщили, что после объявления воздушной тревоги в регионах вводятся временные ограничения... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:47
2022-12-31T14:47
в мире
украина
укрэнерго
черкасская область
одесская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_151:0:3575:1926_1920x0_80_0_0_e98025d745653ff78931762b8993e679.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Власти администраций в Одесской и Черкасской областях Украины сообщили, что после объявления воздушной тревоги в регионах вводятся временные ограничения электроснабжения. Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, свидетельствовали данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. "..."Укрэнерго" проводит мероприятия по временному ограничению электроснабжения. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему... Поэтому возможны внеплановые отключения электроэнергии до нормализации обстановки", - написал глава Одесской областной администрации Максим Марченко в Telegram-канале. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в регионе возможны аварийные отключения электроэнергии.
https://ria.ru/20221231/ukraina-1842611128.html
украина
черкасская область
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_579:0:3147:1926_1920x0_80_0_0_dd915dd577f517f88c1663f5dc8a88f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, укрэнерго, черкасская область, одесская область
В мире, Украина, Укрэнерго, Черкасская область, Одесская область
14:47 31.12.2022
 
В Одесской и Черкасской областях ограничат электроснабжение

В Одесской и Черкасской областях ввели временные ограничения электроснабжения

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Власти администраций в Одесской и Черкасской областях Украины сообщили, что после объявления воздушной тревоги в регионах вводятся временные ограничения электроснабжения.
Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, свидетельствовали данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
"..."Укрэнерго" проводит мероприятия по временному ограничению электроснабжения. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему... Поэтому возможны внеплановые отключения электроэнергии до нормализации обстановки", - написал глава Одесской областной администрации Максим Марченко в Telegram-канале.
Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в регионе возможны аварийные отключения электроэнергии.
Военнослужащие добровольческого батальона в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Вчера, 12:55Специальная военная операция на Украине
El País: Запад упустил важную деталь, помогая Украине
 
В миреУкраинаУкрэнергоЧеркасская областьОдесская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала