https://ria.ru/20221231/elektrichestvo-1842629577.html

В Одесской и Черкасской областях ограничат электроснабжение

В Одесской и Черкасской областях ограничат электроснабжение - РИА Новости, 31.12.2022

В Одесской и Черкасской областях ограничат электроснабжение

Власти администраций в Одесской и Черкасской областях Украины сообщили, что после объявления воздушной тревоги в регионах вводятся временные ограничения... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T14:47

2022-12-31T14:47

2022-12-31T14:47

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укрэнерго

черкасская область

одесская область

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Власти администраций в Одесской и Черкасской областях Украины сообщили, что после объявления воздушной тревоги в регионах вводятся временные ограничения электроснабжения. Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, свидетельствовали данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. "..."Укрэнерго" проводит мероприятия по временному ограничению электроснабжения. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему... Поэтому возможны внеплановые отключения электроэнергии до нормализации обстановки", - написал глава Одесской областной администрации Максим Марченко в Telegram-канале. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в регионе возможны аварийные отключения электроэнергии.

https://ria.ru/20221231/ukraina-1842611128.html

украина

черкасская область

одесская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, укрэнерго, черкасская область, одесская область