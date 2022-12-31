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Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении - РИА Новости, 31.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении
Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении - РИА Новости, 31.12.2022
Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении
ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий уничтожили более 80 украинских военнослужащих, а также девять единиц техники, сообщили в субботу в... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:05
2022-12-31T14:44
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий уничтожили более 80 украинских военнослужащих, а также девять единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, нанося удары оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами по районам скоплений живой силы и военной техники ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля и три пикапа", - рассказали в Минобороны.
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
14:05 31.12.2022 (обновлено: 14:44 31.12.2022)
 
Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 80 украинских военных на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий уничтожили более 80 украинских военнослужащих, а также девять единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, нанося удары оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами по районам скоплений живой силы и военной техники ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля и три пикапа", - рассказали в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2022, 15:48Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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