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Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении

Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении - РИА Новости, 31.12.2022

Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении

ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий уничтожили более 80 украинских военнослужащих, а также девять единиц техники, сообщили в субботу в... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T14:05

2022-12-31T14:05

2022-12-31T14:44

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вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении в ходе наступательных действий уничтожили более 80 украинских военнослужащих, а также девять единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, нанося удары оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами по районам скоплений живой силы и военной техники ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля и три пикапа", - рассказали в Минобороны.

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россия, безопасность, вооруженные силы украины, украина