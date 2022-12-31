https://ria.ru/20221231/donbass-1842606868.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 31.12.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска в 11.40 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Гольмовскому, сообщило представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T12:19

2022-12-31T12:19

2022-12-31T12:19

специальная военная операция на украине

происшествия

гольмовский

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Гольмовскому, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.40 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

гольмовский

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, гольмовский, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины